Знакомство в баре закончилось для белгородца сломанной челюстью

32-летний белгородец получил перелом челюсти в баре. Он выпивал вместе с новыми знакомыми. Один из них на него напал.
В полицию поступило сообщение от медиков, к которым обратился потерпевший. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — 36-летнего жителя Белгородского района.
Пострадавший выпивал в баре в компании новых знакомых. В это время он поссорился с компанией. Подозреваемый ударил мужчину кулаком в челюсть. Медиков вызвала супруга потерпевшего. Она стала свидетельницей происшествия.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до трёх лет колонии.