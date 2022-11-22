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Знакомство в баре закончилось для белгородца сломанной челюстью

Сегодня, 13:49
Фото: Bel.ru
Между потерпевшим и компанией началась ссора. Подозреваемый уже задержан, сообщили в региональном УМВД.

32-летний белгородец получил перелом челюсти в баре. Он выпивал вместе с новыми знакомыми. Один из них на него напал.

В полицию поступило сообщение от медиков, к которым обратился потерпевший. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — 36-летнего жителя Белгородского района.

Пострадавший выпивал в баре в компании новых знакомых. В это время он поссорился с компанией. Подозреваемый ударил мужчину кулаком в челюсть. Медиков вызвала супруга потерпевшего. Она стала свидетельницей происшествия.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до трёх лет колонии.

Напомним, в Старом Осколе выпивший мужчина поругался с земляком около бара. Староосколец ударил оппонента кулаком в голову. Последний в итоге умер. Другой житель городского округа убил знакомого, ударив ногой в голову.  

 

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