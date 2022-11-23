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В белгородской «дочке» украинской компании продлили конкурсное производство

Сегодня, 13:19
Фото: Bel.ru
По решению суда в ООО «АВК» конкурсное производство продлится до 8 февраля, сообщает «Интерфакс».

В белгородской дочерней компании украинского холдинга «АВК» конкурсное производство продлили до 8 февраля 2023 года. Соответствующее решение принял областной арбитражный суд.

В сентябре 2017 года по заявлению кондитерской фабрики «Красный Октябрь» в ООО «АВК» ввели процедуру конкурсного производства, которую неоднократно продлевали. Требования фабрики составили почти 10 млн рублей.

В конце 2017 года гендиректора ООО «АВК» Наталию Яковцеву признали банкротом. Процедуру реализации её имущества тоже неоднократно продлевали. Следующее судебное заседание назначено на 1 декабря.

Также с экс-руководителя общества Владимира Чишко взыскали около 10 млн рублей убытков. В ноябре 2020 года суд привлёк к субсидиарной ответственности обоих бывших директоров и украинское ЧАО «АВК».

ООО «АВК» зарегистрировали в 2006 году. Компания — «дочка» украинской ПРАТ «АВК». В отношении последней в мае 2017 года возбудили дело о банкротстве. 

 

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#Наталья Корявых#Экономика#Авк#Дочерняя компания#Конкурсное производство
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