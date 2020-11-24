Суд привлёк к ответственности бывшее руководство белгородского «АВК»

Конкурсное производство ввели в 2017 году по требованию компании. Она добилась компенсации 9,9 млн рублей за незаконное использование товарного знака. В том же году экс-главу ООО «АВК» Наталию Яковцеву признали банкротом, а с бывшего руководителя компании Владимира Чишко взыскано около 10 млн рублей убытков.