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Posted 24 ноября 2020, 10:27

Published 24 ноября 2020, 10:27

Modified 18 сентября 2022, 11:06

Updated 18 сентября 2022, 11:06

Суд привлёк к ответственности бывшее руководство белгородского «АВК»

24 ноября 2020, 10:27
Арбитражный суд Белгородской области привлёк к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших обанкроченное ООО «АВК». Компания является частью одноимённой украинской кондитерской группы.

Решение вынесено в отношении ЧАО «АВК», Владимира Чишко и Наталии Яковцевой. По данным «Интерфакса», суд также приостановил рассмотрение заявления конкурсного управляющего в части определения размера субсидиарной ответственности до завершения расчётов с кредиторами.

Дело касается поставок с Украины конфет «Очумелая клубничка» — это название оказалось сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Клубничка» московской фабрики «Красный Октябрь».

Конкурсное производство ввели в 2017 году по требованию компании. Она добилась компенсации 9,9 млн рублей за незаконное использование товарного знака. В том же году экс-главу ООО «АВК» Наталию Яковцеву признали банкротом, а с бывшего руководителя компании Владимира Чишко взыскано около 10 млн рублей убытков.

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#Новости#Экономика#Арбитражный суд
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