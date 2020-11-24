Суд привлёк к ответственности бывшее руководство белгородского «АВК»

Posted 24 ноября 2020, 10:27
Published 24 ноября 2020, 10:27
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
Решение вынесено в отношении ЧАО «АВК», Владимира Чишко и Наталии Яковцевой. По данным «Интерфакса», суд также приостановил рассмотрение заявления конкурсного управляющего в части определения размера субсидиарной ответственности до завершения расчётов с кредиторами.
Дело касается поставок с Украины конфет «Очумелая клубничка» — это название оказалось сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Клубничка» московской фабрики «Красный Октябрь».
Конкурсное производство ввели в 2017 году по требованию компании. Она добилась компенсации 9,9 млн рублей за незаконное использование товарного знака. В том же году экс-главу ООО «АВК» Наталию Яковцеву признали банкротом, а с бывшего руководителя компании Владимира Чишко взыскано около 10 млн рублей убытков.