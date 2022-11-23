У проблемного белгородского производителя колбасных изделий сменился руководитель

У проблемного белгородского производителя «Гран-Мэр» сменился руководитель. Им стала Светлана Крайнюк, заменившая Александра Щеблыкина. Она вступила в должность 16 ноября.
Ранее предприятие вошло в список белгородских компаний, находящихся в группе риска. Организация зарегистрирована в Белгороде в 2005 году и занимается производством колбасных изделий. Её убыток в 2021 году составил 56 млн рублей.
Это далеко не первые проблемы организации. В прошлом году в торговых точках Кемеровской области и Хакасии обнаружили паштет с геномом чумы свиней. Производителем как раз было ООО «Гран-Мэр».