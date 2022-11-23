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У проблемного белгородского производителя колбасных изделий сменился руководитель

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI
Руководителем ООО «Гран-Мэр» стала Светлана Крайнюк. Она заменила Александра Щеблыкина, следует из данных Rusprofile.

У проблемного белгородского производителя «Гран-Мэр» сменился руководитель. Им стала Светлана Крайнюк, заменившая Александра Щеблыкина. Она вступила в должность 16 ноября.

Ранее предприятие вошло в список белгородских компаний, находящихся в группе риска. Организация зарегистрирована в Белгороде в 2005 году и занимается производством колбасных изделий. Её убыток в 2021 году составил 56 млн рублей.  

Это далеко не первые проблемы организации. В прошлом году в торговых точках Кемеровской области и Хакасии обнаружили паштет с геномом чумы свиней. Производителем как раз было ООО «Гран-Мэр». 

 

В паштете белгородского производителя нашли ген чумы свиней
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#Наталья Корявых#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Гран-Мэр#Производитель колбасных изделий#Смена руководителя
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