Российские десантники на улицах Херсона подобрали Енота. Он стал звездой соцсетей

Херсонский енот за пару недель прославился в соцсетях и стал символом спецоперации на Украине. Теперь пушистик ходит в разведку с российскими десантниками. Животное нарекли, как ни странно, Енотом, но дали позывной «Херсон».
В соцсетях начали распространять фейк, что енота украли из Херсонского зоопарка. Военные рассказали, что это не так. «Херсон» бродил по городским улицам, брошенный и голодный, тогда десантники и решили забрать его себе.
Примечательно, что животное даже хотели обменять на памятник Екатерине II в Одессе. «Как бы странно ни звучало, енота мы не отдадим. Енот останется с нами», — рассказал один из бойцов.
Солдаты в шутку называют енота «пушистым диверсантом». По ночам он ходит в разведку, а спит в подсумке для сброса магазинов. Диверсантом «Херсона» называют и за любовь к пакостям — он громит бунгало, отметил военнослужащий.
«Боевого» енота полюбили не только военные, но и рядовые россияне. Жители страны присылают свои рисунки с «Херсоном». Их выкладывают в телеграм-канале «пушистого диверсанта».