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Российские десантники на улицах Херсона подобрали Енота. Он стал звездой соцсетей

Сегодня, 11:47
Фото: elegram/ @HersonEnot
енот с позывным "Херсон"
Енот, якобы украденный в зоопарке, получил позывной «Херсон». Военнослужащие отказались отдавать его. Историю «боевого» животного рассказали «Народные новости».

Херсонский енот за пару недель прославился в соцсетях и стал символом спецоперации на Украине. Теперь пушистик ходит в разведку с российскими десантниками. Животное нарекли, как ни странно, Енотом, но дали позывной «Херсон».

В соцсетях начали распространять фейк, что енота украли из Херсонского зоопарка. Военные рассказали, что это не так. «Херсон» бродил по городским улицам, брошенный и голодный, тогда десантники и решили забрать его себе.

Примечательно, что животное даже хотели обменять на памятник Екатерине II в Одессе. «Как бы странно ни звучало, енота мы не отдадим. Енот останется с нами», — рассказал один из бойцов.

Солдаты в шутку называют енота «пушистым диверсантом». По ночам он ходит в разведку, а спит в подсумке для сброса магазинов. Диверсантом «Херсона» называют и за любовь к пакостям — он громит бунгало, отметил военнослужащий.

«Боевого» енота полюбили не только военные, но и рядовые россияне. Жители страны присылают свои рисунки с «Херсоном». Их выкладывают в телеграм-канале «пушистого диверсанта».  

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Херсон#Енот Херсон#Разведчики
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