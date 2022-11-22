«Предложения всё нет»: в России сохраняется дефицит легковых автомобилей

В России наблюдается дефицит легковых автомобилей, решения проблемы пока нет. Собственное производство не налажено, как и параллельный импорт. Президент Владимир Путин тем временем требует сделать легковушки доступнее. Редакция попыталась выяснить, кто виноват в том, что поручение не исполняется.
Спрос на рынке есть, россияне хотят покупать авто, но эффективных мер от властей по-прежнему не поступило. Как говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сейчас самое время решать проблемы. По словам специалиста, отложенный спрос есть ещё со времён пандемии ковида, но его нельзя удовлетворить из-за огромных цен. Рынок ждёт, а предложения всё нет.
Шагов ждут от губернаторов, особенно тех, которые работают в регионах, близких к границам других стран. Речь о Приморье, Калининградской области и ряде других субъектов РФ. Ожидалось, что губернаторы активизируются и будут бороться за привлечение китайских производителей.
Но особенно надеяться на глав регионов не стоит — слишком много других проблем. Федеральное правительство разве что продолжает распределять субсидии. При покупке в кредит отечественного авто государство предоставляет субсидию в размере 20%, а при покупке электромобиля российского производства — 35%.
Оказывается, эта мера не помогает. При отсутствии конкуренции производители могут ставить любую цену. Как пример — «отечественный» (на деле китайский) электромобиль Evolute i-Pro стоит более чем в два раза дороже, чем в Китае.
Выходит, что государственные субсидии уходят на «благотворительность» в пользу производителей. И деньги тратятся немалые. Только за вторую половину года на это ушло более 20 млрд рублей.
Минпромторг ещё собирается через Фонд развития промышленности выделить многомиллиардную сумму на создание автокомпонентов в России. Китаю компоненты не нужны — имеются свои. Как отмечает президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков, покупка китайского авто воспринимается как «понижение статуса».
С параллельным импортом тоже возникают проблемы. Нужно получить разрешительную документацию от самого автопроизводителя. Эти документы никто не выдаёт. За счёт инструментов параллельного импорта приехало считанное количество — меньше ста автомобилей, причём в обход. Такими вещами выйдет заняться только в частном порядке. Но даже так — выходит очень дорого.
Для россиян остаётся два выхода — покупать дорогое авто без гарантии или выбрать сверхдорогую легковушку, но с гарантией от дилера.