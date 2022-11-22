«Предложения всё нет»: в России сохраняется дефицит легковых автомобилей

Спрос на рынке есть, россияне хотят покупать авто, но эффективных мер от властей по-прежнему не поступило. Как говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сейчас самое время решать проблемы. По словам специалиста, отложенный спрос есть ещё со времён пандемии ковида, но его нельзя удовлетворить из-за огромных цен. Рынок ждёт, а предложения всё нет.