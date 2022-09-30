Насколько изменился авторынок в Белгородской области на фоне спецоперации

Журналисты «Бел.Ру» пообщались с экспертами, представителями автосалонов и изучили аналитические сводки «Авто.ру». По данным последнего источника, в августе 2022 года российские дилеры продали почти 42 тысячи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 62% меньше, чем год назад. Большую часть рынка занимают кроссоверы и внедорожники — почти половина от всех продаваемых новых машин.
Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом
Что касается стоимости, аналитики «Авто.ру» отмечают, что средняя стоимость автомобилей с пробегом выросла незначительно — на 0,6%, до 1,56 миллиона рублей. Это больше на 17,4%, чем было в начале года. У дилеров средний чек превысил отметку в 1,55 миллиона (плюс 1,2% за месяц, плюс 24% с начала года). Пока это самый высокий показатель в этом году. У частников машины стоят в среднем 962 тысячи (плюс 0,5% за месяц, плюс 21% с начала года) — выше цены были только в апреле.
Самые продаваемые модели
В августе 2022 года российские дилеры продали 41 698 новых машин. Это на 62,4% меньше, чем год назад.
Как отметила «Бел.Ру» руководитель центра развития автобизнеса банка «Открытие» в Белгороде Галина Иванюк, в Белгородской области с начала года было куплено всего порядка 440 тысяч новых автомобилей, — всего чуть более 40% от объёмов аналогичного периода 2021 года. При этом в августе 2022 продажи новых автомобилей показали пока лучший результат с момента начала кризиса — около 42 тыс. машин.
Рост в последние летние месяцы был обеспечен за счёт восстановления бизнеса по бренду LADA, возобновления программы льготного автокредитования и относительно уверенных продаж китайских машин. Продажи LADA обеспечили почти треть объёма всех новых автомобилей, реализованных в августе: стартовал выпуск упрощённых версий Lada Niva и Granta, возобновилось производство Lada Niva Travel, а к концу месяца всё производство АвтоВАЗ вернулось к полной рабочей неделе. Китайские бренды в свою очередь, заняли уже четверть рынка — в отсутствии конкуренции, относительно уверенных поставок китайских машин в дилерскую сеть и активного пополнения чайна-марками автопарков каршеринговых сервисов. Доля корейцев, которые пока ещё остаются в тройке лидеров рынка, при этом снизилась и составляет теперь уже только пятую часть рынка.
Эксперт добавила, что в целом с марта ассортимент представленных в России марок значительно сузился, так как более 20 зарубежных брендов прекратили поставки в Россию или остановили местное производство после начала специальной военной операции на Украине. Сейчас, помимо национальных автопроизводителей, сборку машин в России продолжают китайская Haval в Туле и «Автотор» в Калининграде.
Кстати, доля китайских машин может со временем стать ещё больше. Конкуренцию современным лидерам российского автомобильного рынка в скором времени могут составить иранские производители, которые могут стать крепкой альтернативой «народным» маркам в доступном сегменте — главным образом, АвтоВАЗу. Такое возможно, в том числе, после организации местного производства и государственной помощи, а также при условии ирано-китайского дуэта. Не исключено, что часть китайских моделей будет пересобираться в России под иранскими названиями. Фактически иранская доля рынка увеличится за счёт машин из Поднебесной с целью обхода санкций.
Галина Иванюк
Иванюк отметила, что официальный рынок других иностранных моделей продолжает сжиматься. Дилеры многих брендов продолжают растягивать складские остатки, продавая их по заградительным ценам.
Ожидалось, что остроту дефицита на рынке новых авто со временем немного смягчит схема параллельного импорта. С июня ею могут пользоваться физические лица, а часть ограничений для юрлиц (в том числе по ОТТС) были сняты в середине июля. Однако ряд нерешённых проблем остался, и пока неясно, будет ли объём поставок достаточным, чтобы заместить ушедшие бренды. Кроме того, ввозить по «серым» схемам относительно дешевые (за 1,5-1,6 миллиона руб.) автомобили любых марок в Россию невыгодно. Пока при помощи этой схемы в страну ввозят 2-3 тысячи премиум-автомобилей в месяц. Этот объём не может конкурировать с масштабами централизованных поставок, тем более автомобилей массовых моделей.
Продажи новых машин, хоть и показывают небольшой прирост последние три месяца, по ассортименту, скорее всего, не продемонстрируют сильного разнообразия и к концу года, когда россиянам придётся по большей части выбирать машину среди новых моделей отечественных, корейских и китайских марок или в сегменте АСП.
Галина Иванюк
Что касается рынка автокредитования в Белгородской области, Иванюк отметила, что на фоне стабилизации ставок и цен на автомобили растут спрос и выдачи в сегменте автокредитования. В Белгородской области объём выдач постепенно растёт с мая этого года. По итогам августа показатель почти в четыре раза превысил значение марта этого года, когда падение оказалось особенно глубоким на фоне подскочивших в начале весны ставок по автокредитам, но остаётся всё ещё в три раза ниже, чем в августе 2021 года.
Среди основных драйверов роста рынка автокредитования сегодня — программы субсидирования: как государственная, которая подтолкнула к росту объёмы кредитования отечественных марок (LADA, ГАЗ и УАЗ), так и прямые от автопроизводителей (большой рост продаж показывают авто марки HAVAL с субсидией автопроизводителя). Во-вторых, драйвером роста рынка автокредитования продолжают оставаться подержанные автомобили. Объёмы продаж автокредитов в сегменте АСП вернулись на рынке к уровням 2021 года. По данным FRG, на три выданных кредита на новые авто сегодня приходится два на авто с пробегом.
Галина Иванюк
После весеннего затишья в июне средний чек выданных автокредитов вновь снизился, упав ниже уровня осени прошлого года. Некоторое снижение этого показателя фиксировалось на фоне восстановления автокредитования в апреле–июле по отношению к сложному марту. Так, средний чек на покупку нового автомобиля в августе в Белгороде этого года составил 679 тыс. рублей, в сегменте АСП та же динамика — 709 тыс. руб.
Кредитные ставки будут снижаться на фоне дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. С апреля Банк в России пять раз снижал ключевую ставку, сейчас она составляет 8%. На этом фоне розничные банки корректируют ставки по автокредитам.
Галина Иванюк
По данным эксперта, в сегменте новых автомобилей в топ-3 популярных марок, которые пользуются спросом среди белгородцев, по итогам восьми месяцев этого года вошли LADA, KIA и GEELY, среди моделей — LADA Granta и Vesta и KIA Rio.
Топ-3 марок среди подержанных автомобилей, который жители Белгородской области покупали летом в кредит, составили LADA, TOYOTA и HYUNDAI. Среди моделей, которые пользовались наибольшим спросом в этом сегменте, оказались LADA Granta и Vesta, а также TOYOTA Camry.
Дефицит новых авто только усиливается, а цены на них, хоть и стабилизировались, но всё ещё необоснованно высоки для большинства покупателей. Авторитейлу приходится жить с ценами, которые по сравнению с январем текущего года выросли в среднем от 20 до 60%.
Галина Иванюк
При этом Иванюк добавила, что подорожания автомобилей, которое рынок обычно переживал в преддверии осени, в этом году, скорее всего, не будет. Цены на многие модели уже и так находятся на заградительном уровне.
Во многих случаях новые автомобили если и станут доступнее, то только точечно. Как, например, это делают китайские марки, нащупавшие «потолок» спроса в прежние месяцы. Кроме того, те дилеры, финансовое состояние которых будет неизбежно требовать пополнения запасов оборотных средств, могут чаще пойти на уступки клиентам за счёт снижения своей маржинальности сделок. Положительную роль в снижении конечных розничных цен может сыграть и увеличение конкуренции в сегменте китайских машин.
Галина Иванюк
Обратились журналисты «Бел.Ру» и к представителям дилерских центров в Белгороде. Однако комментировать сложившуюся ситуацию они отказались, отметив, что в настоящее время вопросы об изменении авторынка в Белгородской области провокационные.