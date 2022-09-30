Насколько изменился авторынок в Белгородской области на фоне спецоперации

Ожидалось, что остроту дефицита на рынке новых авто со временем немного смягчит схема параллельного импорта. С июня ею могут пользоваться физические лица, а часть ограничений для юрлиц (в том числе по ОТТС) были сняты в середине июля. Однако ряд нерешённых проблем остался, и пока неясно, будет ли объём поставок достаточным, чтобы заместить ушедшие бренды. Кроме того, ввозить по «серым» схемам относительно дешевые (за 1,5-1,6 миллиона руб.) автомобили любых марок в Россию невыгодно. Пока при помощи этой схемы в страну ввозят 2-3 тысячи премиум-автомобилей в месяц. Этот объём не может конкурировать с масштабами централизованных поставок, тем более автомобилей массовых моделей.