Мэрия Белгорода закупает намогильные знаки

Согласно документам госзакупки, на приобретение регистрационных намогильных знаков максимально готовы потратить 147 тысяч рублей. Изделия будут выполнены из алюминиевой анодированной ленты. Система покрытия — световозвращающая плёнка белого цвета с защитными элементами в виде квадрата.
Символы и окантовка должны быть образованы путём штамповки. А на символы и окантовку должна наноситься фольга горячего тиснения чёрного цвета. Для крепления у знака должно быть два отверстия. Размер: длина — 0,35 м, ширина — 0,11 м, а толщина — 1 мм.
Товар должны поставить до 31 декабря текущего года по адресу: ул. Портовая, 94 в Белгороде.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 25 ноября.