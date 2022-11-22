Мэрия Белгорода закупает намогильные знаки

Символы и окантовка должны быть образованы путём штамповки. А на символы и окантовку должна наноситься фольга горячего тиснения чёрного цвета. Для крепления у знака должно быть два отверстия. Размер: длина — 0,35 м, ширина — 0,11 м, а толщина — 1 мм.