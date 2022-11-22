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Мэрия Белгорода закупает намогильные знаки

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI
Контракт на поставку регистрационных намогильных знаков готов заключить «Горритуалсервис». Изделия поставят по адресу: ул. Портовая, 94 в Белгороде.

Согласно документам госзакупки, на приобретение регистрационных намогильных знаков максимально готовы  потратить 147 тысяч рублей. Изделия будут выполнены из алюминиевой анодированной ленты. Система покрытия — световозвращающая плёнка белого цвета с защитными элементами в виде квадрата.

Символы и окантовка должны быть образованы путём штамповки. А на символы и окантовку должна наноситься фольга горячего тиснения чёрного цвета. Для крепления у знака должно быть два отверстия. Размер: длина — 0,35 м, ширина — 0,11 м, а толщина — 1 мм.

Товар должны поставить до 31 декабря текущего года по адресу: ул. Портовая, 94 в Белгороде.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 25 ноября.

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#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Есть повод#Госзакупки#Белгород#Горритуалсервис#Регистрационный знак#Закупка#Кристина Семенчук
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