Регистрационный знак

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Мэрия Белгорода закупит 1300 намогильных знаков
«Горритуалсервис» готов заключить контракт на поставку регистрационных намогильных знаков. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.
25 сентября, 12:05
2022
Мэрия Белгорода закупает намогильные знаки
22 ноября 2022, 13:14

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