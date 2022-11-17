Всего в 2022 году в Белгородской области к административной ответственности за компьютерные атаки привлекли семь должностных лиц и одно физлицо. Так, неизвестный пользователь белгородской открытой информационно-телекоммуникационной сети с IP-адреса осуществил компьютерные атаки на информационную инфраструктуру Новосибирского института экономики и организации промышленного производства, который относится к объектам критической информационной инфраструктуры РФ. Атаки представляли собой вредоносные воздействия, которые осуществлялись методом перебора паролей.