Всего в 2022 году в Белгородской области к административной ответственности за компьютерные атаки привлекли семь должностных лиц и одно физлицо. Так, неизвестный пользователь белгородской открытой информационно-телекоммуникационной сети с IP-адреса осуществил компьютерные атаки на информационную инфраструктуру Новосибирского института экономики и организации промышленного производства, который относится к объектам критической информационной инфраструктуры РФ. Атаки представляли собой вредоносные воздействия, которые осуществлялись методом перебора паролей.
Силовики установили, что пользователь выходит в Сеть с IP-адреса, провайдером которого является белгородский «Ростелеком» для компании «Мобильные Решения». Правоохранители наведалась по адресу фактического нахождения компании «Мобильные Решения» и обнаружили 41-летнего мужчину, который, согласно занимаемой должности, отвечал за поддержание работоспособности информационной инфраструктуры бизнес-центра «Каскад» и имел доступ к серверу и всем компьютерам организации.
Мужчина объяснил, что во время компьютерных атак с IP-адреса компании «Мобильные Решения» в качестве роутера организация использовала оборудование, технические характеристики которого не позволяют в должной мере обеспечивать безопасность информационной инфраструктуры. Кроме того, на сервере и компьютерах организации не был установлен антивирус.
По итогам сотрудника компании привлекли к административной ответственности. Мужчина заплатил штраф.
В данном случае существует несколько советов:
Использовать эффективные технические средства защиты:
Защищать данные
Не допускать использования простых паролей
Контролировать безопасность систем
Забота о безопасности клиентов
В данном случае также следует придерживаться нескольких правил:
Не экономить на безопасности
Защищать данные
Не использовать простые пароли
Быть бдительными