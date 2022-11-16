Попытка номер два: в Белгородской области ожидают мокрый снег

Морозов стоит ждать и в выходные. 19 ноября ночью -7 ˚С и без осадков, днём -3 ˚С и снег. В воскресенье, 20 ноября, в тёмное время суток обещают -8 ˚С и небольшой снег, а днём до -6 ˚С и без осадков.