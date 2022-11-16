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Попытка номер два: в Белгородской области ожидают мокрый снег

Вчера, 12:08
Фото: Bel.ru
17 ноября синоптики обещают сильные осадки и туман. Ночью будет небольшой мороз, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В четверг, 17 ноября, в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега. Местами налипание мокрого снега, гололедица и туман. Ночью от -4 ˚С до 1 ˚С. Днём от -2 ˚С до 3 ˚С.

В Белгороде ночью будет облачно, температура опустится до -1 ˚С. Выпадет снег. Днём также -1 ˚С и мокрый снег. В пятницу, 18 ноября, похолодает. Ночью в областном центре ожидается снег и -4 ˚С, днём до -3 ˚С.

Морозов стоит ждать и в выходные. 19 ноября ночью -7 ˚С и без осадков, днём -3 ˚С и снег. В воскресенье, 20 ноября, в тёмное время суток обещают -8 ˚С и небольшой снег, а днём до -6 ˚С и без осадков.

 

 

#Наталья Корявых#Погода#Прогноз погоды#Первый снег
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