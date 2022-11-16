Попытка номер два: в Белгородской области ожидают мокрый снег

В четверг, 17 ноября, в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега. Местами налипание мокрого снега, гололедица и туман. Ночью от -4 ˚С до 1 ˚С. Днём от -2 ˚С до 3 ˚С.
В Белгороде ночью будет облачно, температура опустится до -1 ˚С. Выпадет снег. Днём также -1 ˚С и мокрый снег. В пятницу, 18 ноября, похолодает. Ночью в областном центре ожидается снег и -4 ˚С, днём до -3 ˚С.
Морозов стоит ждать и в выходные. 19 ноября ночью -7 ˚С и без осадков, днём -3 ˚С и снег. В воскресенье, 20 ноября, в тёмное время суток обещают -8 ˚С и небольшой снег, а днём до -6 ˚С и без осадков.