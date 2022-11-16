Бизнес Черноземья делает ставку на сервисное обслуживание

Среди всех компаний–клиентов рост показали «Wi-Fi с авторизацией» на 38% и «Виртуальная АТС» на 20%.
В государственном сегменте в топ рейтинга попал сервис «Wi-Fi с авторизацией», спрос на который в 3 квартале увеличился в 5 раз. Услуга обеспечивает быструю и удобную идентификацию пользователей в публичных Wi-Fi сетях, в соответствии с требованием законодательства. Она актуальна для реализации в МФЦ, медицинских и образовательных учреждениях.
Для крупного бизнеса Черноземья наиболее востребованной стала «Виртуальная АТС». Услуга позволяет без капитальных затрат организовать «умную» IP-телефонию с функционалом полноценного кол-центра. На базе сервиса внедряется всё больше различных продуктов, предназначенных для решения клиентских задач: кол-трекинг, сквозная аналитика и другие. По данным «ТМТ Консалтинг», рынок российских виртуальных АТС демонстрирует высокие темпы развития. В прошлом году в России его рост составил 30,8%, количество компаний-клиентов выросло на 12% до 400 тысяч.
В секторе малого бизнеса наблюдает спрос на услугу «МегаФон Облако». В этом году телеком-оператор в семь раз нарастил объем свободных ресурсов этой платформы, что обеспечило бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов, что минимизирует риски, связанные с сохранностью данных.
Цифровые услуги популярны в сфере торговли, почти треть подключений приходится именно на этот сектор. Также телеком-сервисы активно приобретают компании Черноземья, работающие в сфере услуг, 14,2%. На третьем месте находятся производственные и энергетические компании, их доля составляет около 10%.