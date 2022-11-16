Бизнес Черноземья делает ставку на сервисное обслуживание

Для крупного бизнеса Черноземья наиболее востребованной стала «Виртуальная АТС». Услуга позволяет без капитальных затрат организовать «умную» IP-телефонию с функционалом полноценного кол-центра. На базе сервиса внедряется всё больше различных продуктов, предназначенных для решения клиентских задач: кол-трекинг, сквозная аналитика и другие. По данным «ТМТ Консалтинг», рынок российских виртуальных АТС демонстрирует высокие темпы развития. В прошлом году в России его рост составил 30,8%, количество компаний-клиентов выросло на 12% до 400 тысяч.