МегаФон обеспечил связью LTE международный аэропорт Калуги

«Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры связи в зоне социально важных региональных объектов, где единовременно к LTE могут подключаться несколько сотен абонентов компании. К тому же, отличная связь в аэропорту в современном мире — обязательный атрибут гостепреимства города. Мы рады предоставить возможность пассажирам авиагавани — нашим абонентам и роумерам в сети МегаФона — не только пользоваться важными цифровыми интернет-сервисами на территории, но и звонить с помощью технологии VoLTE — она обеспечивает более быстрое и качественное соединение и позволяет одновременно разговаривать и серфить в интернете», — отмечает Антон Павленко, директор МегаФона в Калуге.