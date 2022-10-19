МегаФон обеспечил связью LTE международный аэропорт Калуги

Технические специалисты МегаФона модернизировали сетевую инфраструктуру в зоне аэропорта, обеспечив доступ к высокоскоростной передаче данных как внутри аэровокзала, так и на территории взлетно-посадочной полосы. Проведенные работы позволили в несколько раз увеличить скорость мобильного интернета и расширить емкость сети. Это дало возможность встречающим и пассажирам, а также сотрудникам воздушного хаба пользоваться всеми необходимыми интернет-сервисами в максимальном качестве: от общения в мессенджерах и участия в онлайн-совещаниях до загрузки тяжелых файлов и просмотра видео в HD формате.
«Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры связи в зоне социально важных региональных объектов, где единовременно к LTE могут подключаться несколько сотен абонентов компании. К тому же, отличная связь в аэропорту в современном мире — обязательный атрибут гостепреимства города. Мы рады предоставить возможность пассажирам авиагавани — нашим абонентам и роумерам в сети МегаФона — не только пользоваться важными цифровыми интернет-сервисами на территории, но и звонить с помощью технологии VoLTE — она обеспечивает более быстрое и качественное соединение и позволяет одновременно разговаривать и серфить в интернете», — отмечает Антон Павленко, директор МегаФона в Калуге.
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