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Белгородец разыграл диспетчера и попал в руки полиции

14 ноября, 12:26
Мужчина позвонил в диспетчерскую службу и сообщил об опасном предмете в одной из многоэтажек Старого Оскола, рассказали в региональном УМВД.

Житель Старого Оскола разыграл диспетчера — мужчину задержала полиция. 60-летний хулиган выпил и позвонил в службу спасения. Он заявил, что в доме в микрорайоне Солнечный нашёл опасный предмет.

Сотрудники специальных служб проверили подъезд, но ничего подозрительного не обнаружили. Вскоре они задержали подозреваемого. Мужчина был дома.

Против жителя региона возбудили уголовное дело. Ему грозит ограничение свободы сроком до трёх лет.

Другой белгородец после ссоры разыграл приятеля и выдернул чеку «гранаты». Из-за этого в Белгороде оцепили улицу

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Странный предмет#Ложный вызов
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