Мужчина с муляжом гранаты в центре Белгорода стал жертвой шутника

Ранее мы писали, что около десяти часов вечера 2 ноября в районе универмага «Белгород» на улице Попова перекрыли движение. Тогда могли пройти даже пешеходы.



В центре города заметили подозрительного мужчину, который держал в руках предмет, похожий на гранату. Как выяснилось позже, граната была муляжом. Но об этом не знал даже мужчина, держащий «гранату».