Мужчина с муляжом гранаты в центре Белгорода стал жертвой шутника

Ранее мы писали, что около десяти часов вечера 2 ноября в районе универмага «Белгород» на улице Попова перекрыли движение. Тогда могли пройти даже пешеходы.
В центре города заметили подозрительного мужчину, который держал в руках предмет, похожий на гранату. Как выяснилось позже, граната была муляжом. Но об этом не знал даже мужчина, держащий «гранату».
Пьяный прохожий вручил мужчине зажигалку с видом, что вынул чеку от гранаты. Тогда жертве глупой шутки прохожего пришлось сжимать в руке крепко зажигалку, предполагая, что это настоящая граната.
Так он провёл почти час — до того момента, пока фейковую гранату не разоружили сапёры.