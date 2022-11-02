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Мужчина с муляжом гранаты в центре Белгорода стал жертвой шутника

Сегодня, 20:54
Фото: Ася Дугнист / Bel.ru
По информации Baza, предполагаемая граната оказалась зажигалкой.

Ранее мы писали, что около десяти часов вечера 2 ноября в районе универмага «Белгород» на улице Попова перекрыли движение. Тогда могли пройти даже пешеходы.

В центре города заметили подозрительного мужчину, который держал в руках предмет, похожий на гранату. Как выяснилось позже, граната была муляжом. Но об этом не знал даже мужчина, держащий «гранату».

Пьяный прохожий вручил мужчине зажигалку с видом, что вынул чеку от гранаты. Тогда жертве глупой шутки прохожего пришлось сжимать в руке крепко зажигалку, предполагая, что это настоящая граната.

Так он провёл почти час — до того момента, пока фейковую гранату не разоружили сапёры.

Центр Белгорода перекрыли из-за мужчины с муляжом гранаты
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#Ася Дугнист#Происшествия#Город#Новости Белгорода#Перекрытие движения#Муляж#Муляжи взрывных устройств#Шутка#Белгород
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