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В центре Белгорода продают двухкомнатную квартиру за 17 млн рублей

11 ноября 13:44
Фото: Авито
Общая площадь помещения составляет 60,5 кв. м. Объявление появилось на «Авито».

В Белгороде на улице Харьковской, 3 рядом с городской набережной продают двухкомнатную квартиру. Её окна выходят во двор, в помещениях выполнена профессиональная шумоизоляция.

На балконе и в ванной комнате установлен тёплый пол, в доме также функционирует система очистки воды и кондиционирования воздуха.

Въезд на территорию двора осуществляется по электронным ключам, круглосуточно ведётся охрана и видеонаблюдение. На территории действует концепция «двор без машин». Для автомобилей оборудован паркинг с лифтом в квартиры.

Фото: Авито

Напомним, на сайте объявлений также продают двухэтажный коттедж общей площадью 150 кв. м. На территории есть летний домик с каминным залом и спортивный зал.

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#Алина Харина#Город#Белгород#Объявление#Квартира
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