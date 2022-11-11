В центре Белгорода продают двухкомнатную квартиру за 17 млн рублей

В Белгороде на улице Харьковской, 3 рядом с городской набережной продают двухкомнатную квартиру. Её окна выходят во двор, в помещениях выполнена профессиональная шумоизоляция.
На балконе и в ванной комнате установлен тёплый пол, в доме также функционирует система очистки воды и кондиционирования воздуха.
Въезд на территорию двора осуществляется по электронным ключам, круглосуточно ведётся охрана и видеонаблюдение. На территории действует концепция «двор без машин». Для автомобилей оборудован паркинг с лифтом в квартиры.
Напомним, на сайте объявлений также продают двухэтажный коттедж общей площадью 150 кв. м. На территории есть летний домик с каминным залом и спортивный зал.