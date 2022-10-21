Прокуратура покупает трёхкомнатную квартиру в Белгороде

Согласно документам госзакупки, прокуратура Белгородской области покупает служебное жильё. Максимально на покупку готовы выделить 6,6 млн рублей. Форма оплаты — безналичный расчёт.
Речь идёт о трёхкомнатной квартире в Белгороде. Общая площадь квартиры (без учёта площади балконов, лоджий, веранд и террас) должна составлять не менее 74 м2, жилая площадь — не менее 52 м2. В квартире должны быть раздельные ванная и туалет, на стенах поклеены обои, а потолки либо натяжные, либо побеленные.
В коридоре и на кухне должен быть ламинат, линолеум или плитка. В жилых комнатах — ламинат или линолеум. В ванной — керамическая плитка, а на лоджии или балконе – линолеум. Оконные проемы должны быть деревянные или ПВХ, межкомнатные двери — глухие или остеклённые, а входная дверь — металлическая.
Также в квартире должна быть газовая или электрическая плита, а ещё счётчик на электроэнергию.
Жилое помещение должно находиться в собственности продавца. Оно не должно быть обременено обязательствами. Также на квартиру не должны быть установлены ограничения любого характера.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 27 октября.