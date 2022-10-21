Прокуратура покупает трёхкомнатную квартиру в Белгороде

Речь идёт о трёхкомнатной квартире в Белгороде. Общая площадь квартиры (без учёта площади балконов, лоджий, веранд и террас) должна составлять не менее 74 м2, жилая площадь — не менее 52 м2. В квартире должны быть раздельные ванная и туалет, на стенах поклеены обои, а потолки либо натяжные, либо побеленные.