Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуратура покупает трёхкомнатную квартиру в Белгороде

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI
На покупку недвижимости ведомство готово потратить максимально 6,6 млн рублей. Общая площадь квартиры должна составлять не менее 74 «квадратов».

Согласно документам госзакупки, прокуратура Белгородской области покупает служебное жильё. Максимально на покупку готовы выделить 6,6 млн рублей. Форма оплаты — безналичный расчёт.

Речь идёт о трёхкомнатной квартире в Белгороде. Общая площадь квартиры (без учёта площади балконов, лоджий, веранд и террас) должна составлять не менее 74 м2, жилая площадь — не менее 52 м2. В квартире должны быть раздельные ванная и туалет, на стенах поклеены обои, а потолки либо натяжные, либо побеленные.

В коридоре и на кухне должен быть ламинат, линолеум или плитка. В жилых комнатах — ламинат или линолеум. В ванной — керамическая плитка, а на лоджии или балконе – линолеум. Оконные проемы должны быть деревянные или ПВХ, межкомнатные двери — глухие или остеклённые, а входная дверь — металлическая.

Также в квартире должна быть газовая или электрическая плита, а ещё счётчик на  электроэнергию.

Жилое помещение должно находиться в собственности продавца. Оно не должно быть обременено обязательствами. Также на квартиру не должны быть установлены ограничения любого характера.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 27 октября.

 

Читайте также:
Полежаев рассказал, когда жители повреждённого дома в Белгороде вернутся в квартирыВ Белгородской области женщина погибла в огне в собственной квартиреАлексей Логвиненко: В Ростове-на-Дону учителя получили ключи от служебных квартир
#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Есть повод#Белгород#Прокуратура#Квартира#Закупка
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59