Согласно данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с 1 февраля по 18 октября текущего года на территории Белгородской области объём потребления алкоголя на одного человека составил 39,2 л. За аналогичный период 2021 года данный показатель достигал 36,9 л.
При этом число летальных случаев в результате случайных отравлений алкоголем с 1 февраля по 30 сентября 2022 года снизилось на 32,4%. С начала года их было 25, а в 2021 году — 37.
По информации областного правительства, с начала года зафиксировали два факта оборота алкогольной продукции без маркировки. Виновных привлекли к административной ответственности.
При этом, по данным Росалкогольрегулирования, количество сайтов, на которых установили наличие запрещённой информации, связанной с продажей алкоголя, выросло на 1239. В 2021 году их было 4003, а в 2022 году стало 5242. По видам продукции, информация о которых размещена на сайте, речь идёт о продаже как алкоголя, так и этилового спирта.
По информации ведомства, за 2022 год в отношении пяти интернет-ресурсов, содержащих информацию с предложением о розничной онлайн-продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Белгородской области, Росалкогольрегулирование вынесло решения о наличии запрещённой информации.
Повлияла текущая ситуация и на заключение браков в Белгородской области. По информации Росстата, с января по август текущего года в области заключили меньше браков, чем за аналогичный период 2021 года. Так, в 2022 году браков в регионе зарегистрировали 6,2 тысячи, а годом ранее — 6,6 тысячи.
При этом количество разводов стало меньше. С января по август 2022 года развелись 4,3 тысячи пар, а за восемь месяцев прошлого года разводов на территории региона было 4,5 тысячи.
Также, по информации Росстата, браков на 1 тыс. населения в перерасчёте на год в 2022 году было 6,2, а в 2021 году — 6,5.
Журналисты «Бел.Ру» обратились в областное правительство, чтобы уточнить число браков и разводов на региональном уровне. Точных цифр нам не сообщили, отметив, что информация есть в Белгородстате.
По их данным, в 2021 году в органах ЗАГС Белгородской области зарегистрирован 9621 брак. Среди женихов гражданство России имеют 95,6%, среди невест — 97,5%. Что касается текущего года, на официальном сайте ведомства информации пока нет.
Как рассказала психолог областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Руслана Тодорова, в настоящее время многие люди обращаются к психологам с такими эмоциями, как страх и раздражительность. При этом симптоматика очень разнообразная. У каждого это проявляется по-своему. Но эксперт отметила, что на данный момент присутствует общий фон повышения тревоги и невротизации.
В психологии эти эмоции очень тесно связаны. Если человек испытывает тревогу, это потенциальный страх за свою жизнь. Когда люди говорят о страхах, это, как правило, уже сформулированная эмоция — я боюсь, что рядом упадёт снаряд, я боюсь, что меня мобилизуют. Это очень энергетически затратное состояние. Ведь на эмоции мы тратим больше всего энергии как психической, так и физической.
Руслана Тодорова
Эксперт отметила, что в ситуации нервного перенапряжения или страха люди даже теряют вещи. Когда состояние или эмоция приобретает хронический характер, у человека запасы энергии истощаются. Поэтому, как правило, в этом состоянии люди плохо начинают контролировать собственные эмоции. Это выливается в раздражительность или агрессивность: люди взрываются при незначительных раздражителях, их начинают раздражать близкие, они начинают на них срываться, страдают от этого эмоционального состояния дети, пожилые родственники.
Поскольку раздражительность — это агрессия, направленная против другой личности, она вызывает встречную агрессию, и, как правило, это выливается в конфликтные отношения. От этого уровень конфликтности возрастает, в том числе на предприятиях и в организациях, где работают люди.
Руслана Тодорова
Тодорова отметила, что группы риска формируются в зависимости от психотипов. Так, если человек склонен к невротизации или тревожности, он находится в группе риска.
Эти люди не способны переносить длительное перенапряжение, потому что зашкаливает эмоциональное состояние. Чаще всего это перерастает в очень негативные последствия, в том числе в соматизацию переживаний — психосоматические заболевания. Это, как правило, ведёт к гипертоническим кризам, к прединсультным и прединфарктным состояниям, к обострениям — заболеваниям дыхательной системы (астма, бронхиты), неврологическим заболеваниям различного рода, обострениям психических заболеваний (абцессии, навязчивое желание куда-то спрятаться, уехать).
Руслана Тодорова
Психолог добавила, что в таких ситуациях человек пытается найти себе тот угол, где ему будет спокойнее. У многих это перетекает в нервное перенапряжение, когда человек начинает перемещаться с места на место. Именно поэтому люди иногда необдуманно срываются, начинают куда-то уезжать, отправлять близких. Это характерно для невротиков.
Людям зависимым (старики и дети) сложнее справляться с социальной ситуацией и общим уровнем невротизации. Они могут пострадать значительно сильнее. Если психика всю жизнь была устойчивой, такие люди менее остро реагируют на ситуацию. Но всё зависит от психотипа.
Руслана Тодорова
Чтобы справиться с ситуацией, нужно смотреть, что человеку ближе. Тодорова добавила, что достоверно известно и давно доказано, что лучшим способом нормализации физического состояния при нервном перенапряжении вплоть до панических атак являются дыхательные упражнения и концентрация на собственном дыхании.
При высокой энергоёмкости, когда очень много энергии мы тратим на эмоции, создаётся состояние гипоксии — дефицит кислорода в головном мозге. И нам нужно увеличить приток кислорода к мозговой ткани. Для этого существует масса дыхательных упражнений. Нам нужно увеличить концентрацию углекислого газа в крови, чтобы дыхательный центр заработал гораздо более активно — замедляем дыхание, делаем задержки дыхания. Желательно, чтобы выдох был длиннее, чем вдох. Очень хорошо работает брюшное дыхание.
Руслана Тодорова
Следующий шаг — осознать окружающую действительность.
Что изменилось рядом со мной? Те стены или та же улица, всё в порядке, воздух есть. Следовательно, всё в порядке, всё, как обычно. Все катастрофы, которые происходят, — это в моей голове. Вокруг всё, как обычно, катастрофы нет. Это тоже помогает вывести себя из панического и невротического состояния.
Руслана Тодорова
Также эксперт отметила, что при состоянии стресса в крови накапливается дополнительное количество гормона стресса — кортизола. Он сжимает сосуды, обеспечивает прилив крови к мышцам. Поэтому любая физическая активность является спасением.
Я не могу себе найти места, буду ходить из угла в угол. Замечательно, ходите, желательно ещё с какой-то целью. Это будет переключать, физически активировать и вы постепенно придёте в себя.
Руслана Тодорова
По словам психолога, страх только один — страх неизвестности. Что касается получения информации, её следует «принимать» дозировано и фильтровать.
Мы боимся смерти, потому что не знаем, каково это — быть мёртвым. Мы боимся, что что-то случится, потому что мы не знаем, что случится. Дефицит информации — это очень стрессовая ситуация для головного мозга. Если вы полностью закроетесь и не будете получать информацию, вы же всё равно будете жить реальной жизнью, вы не сможете себя полностью изолировать от других. Даже если вы сможете это сделать, вы же всё равно не будете знать, что за пределами? В этом случае состояние страха будет только увеличиваться. Поэтому определённые источники информации должны быть.
Руслана Тодорова
Эксперт добавила, что если человек чувствует, что не справляется самостоятельно с ситуацией, самый безопасный, продуктивный и эффективный способ — обратиться к специалисту-психологу.
Таким образом, судя по всем перечисленным данным, жизнь белгородцев с начала спецоперации существенно изменилась. На фоне тревог и стресса растёт количество разводов и употребление спиртного. Сколько ещё продлится спецоперация — неизвестно. Поэтому белгородцам стоит научиться справляться со стрессом, следуя простым советам экспертов. Если этого недостаточно, можно воспользоваться профессиональной помощью.