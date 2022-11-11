Эксперт отметила, что в ситуации нервного перенапряжения или страха люди даже теряют вещи. Когда состояние или эмоция приобретает хронический характер, у человека запасы энергии истощаются. Поэтому, как правило, в этом состоянии люди плохо начинают контролировать собственные эмоции. Это выливается в раздражительность или агрессивность: люди взрываются при незначительных раздражителях, их начинают раздражать близкие, они начинают на них срываться, страдают от этого эмоционального состояния дети, пожилые родственники.