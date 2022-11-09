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Подождём окончания СВО? Белгородцы стали реже создавать семьи

Вчера, 09:15
Фото: 1MI

С началом СВО белгородцы стали реже вступать в брак

С началом СВО белгородцы стали реже вступать в брак. В этом году жители области заключили 6,2 тыс. браков. Годом ранее в регионе насчитали 6,6 тыс. регистраций отношений. Данные опубликовал Росстат.

В период с января по август 2022 года в Белгородской области заключили меньше браков, чем в аналогичный период 2021 года. В этом году браков в регионе зарегистрировали 6,2 тыс., а годом ранее — 6,6 тыс.

Также в этом году в Белгородской области развелись 4,3 тыс. пар. За восемь месяцев прошлого года разводов на территории региона было 4,5 тыс.

Браков на 1 тыс. населения в перерасчёте на год в 2022 году было 6,2, в 2021 году — 6,5. Разводов в этом году насчитали 4,2. В прошлом году указанный показатель составил 4,4.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области выросло число разводов. В январе–июне текущего года приходилось 914 разводов на 1 тыс. браков. В 2021 году в регионе вырос коэффициент брачности.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Свадьба#Вступление в брак#Статистика росстата#Создание семьи
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