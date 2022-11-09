Подождём окончания СВО? Белгородцы стали реже создавать семьи

В период с января по август 2022 года в Белгородской области заключили меньше браков, чем в аналогичный период 2021 года. В этом году браков в регионе зарегистрировали 6,2 тыс., а годом ранее — 6,6 тыс.
Также в этом году в Белгородской области развелись 4,3 тыс. пар. За восемь месяцев прошлого года разводов на территории региона было 4,5 тыс.
Браков на 1 тыс. населения в перерасчёте на год в 2022 году было 6,2, в 2021 году — 6,5. Разводов в этом году насчитали 4,2. В прошлом году указанный показатель составил 4,4.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области выросло число разводов. В январе–июне текущего года приходилось 914 разводов на 1 тыс. браков. В 2021 году в регионе вырос коэффициент брачности.