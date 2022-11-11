На заводе KM PRECAST в Нижнем Новгороде показали производство новых фасадных панелей

Организовали экскурсию группа компаний «Каркас Монолит» и культурный центр «Дом архитектора». Об этом пишет newsnn.ru.
Директор завода KM PRECAST Довлетбий Байбеков сказал, что сегодня в Нижегородской области отсутствуют аналоги подобного производства. Предприятие изготавливает множество наименований строительных изделий и конструкций. Если говорить о многослойных фасадных панелях, то завод предлагает много разных решений в плане цветов и фактуры. Это дает возможность индивидуального подхода к каждому заказу. Потребности любого застройщика и архитектора будут удовлетворены.
В настоящее время предприятие функционирует на полную мощность и поставляет все необходимое для семи крупных строек. Данный факт подтверждает интерес строительных компаний к продукции завода.
По словам Довлетбия Байбекова, сейчас с использованием панелей, которые производит KM PRECAST, возводятся жилые комплексы "КМ Анкудиновский Парк", "КМ Ривер Парк" и "КМ Тимирязевский" группы компаний "Каркас Монолит". Пару лет назад был достроен КМ TOWER PLAZA. Его можно назвать визитной карточкой KM PRECAST.
Экскурсию на предприятии провел архитектор проектов группы компаний «Каркас Монолит» Максим Горев. Он подчеркнул, что новые панельные здания заметно отличаются от тех, что строили раньше.
В ходе экскурсии по заводу гостям показали, как производят инновационные многослойные панели. А делают их на высокотехнологичном оборудовании. При сравнении современных панелей с их предшественниками можно увидеть, что качество продукции вышло на новый уровень. Гарантийный срок эксплуатации подобных панелей превышает 70 лет.
Предприятие посетила глава Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.
Она подчеркнула, что группа компаний «Каркас Монолит» установила высокую планку, которая должна стать ориентиром для других структур. У строительной компании имеется собственное производство. На заводе гостям показали технологию, которая дает возможность всего за несколько недель собрать фасад здания. Это важный фактор в условиях необходимости наращивания темпов жилищного строительства.
KM PRECAST является одним из самых крупных в Приволжском федеральном округе предприятий, где производят цветные многослойные фасадные панели и сборные железобетонные конструкции.