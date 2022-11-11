На заводе KM PRECAST в Нижнем Новгороде показали производство новых фасадных панелей

Директор завода KM PRECAST Довлетбий Байбеков сказал, что сегодня в Нижегородской области отсутствуют аналоги подобного производства. Предприятие изготавливает множество наименований строительных изделий и конструкций. Если говорить о многослойных фасадных панелях, то завод предлагает много разных решений в плане цветов и фактуры. Это дает возможность индивидуального подхода к каждому заказу. Потребности любого застройщика и архитектора будут удовлетворены.