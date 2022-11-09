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В Белгородской области расчистят Пену за 11 млн рублей

Вчера, 11:13
Фото: 1MI

В Белгородской области расчистят реку Пену за 11 млн рублей

Река протекает неподалёку от села Богатое Ивнянского района. Специалистам предстоит убрать ил и другие загрязнения, сообщает «РосТендер».

В Ивнянском районе Белгородской области неподалёку от села Богатое расчистят 1 км русла реки Пены. Подрядчику предстоит убрать ил и травянисто-минеральные остатки. Работы должны завершить до августа 2024 года.

Уточняется, что специалистам необходимо привести в порядок 4,53 га. Эту площадь нужно очистить от прибрежной водной растительности. Использовать для этих целей будут средство гидромеханизации.

Исполнителя определит региональное министерство природопользования. Заявки подаются до 16 ноября. Сумма контракта превысила 11 млн рублей.

Напомним, по состоянию на 12 октября в регионе по программе «Наши реки» расчистили 36 водоёмов. На тот момент работы также велись ещё на десяти объектах.

 

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