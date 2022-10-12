По программе «Наши реки» в Белгородской области очистили 36 водоёмов

В 2022 году планируется очистить 72 водоёма в регионе. Расчистку семи водных объектов перенесли на весну — на время таяния снега и прохождения паводка. К этому решению пришли из-за того, что в некоторых водоёмах было много ила, но мало воды. На крупных и сложных объектах с большим объёмом донных отложений очистку решили провести в два-четыре этапа.