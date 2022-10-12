По программе «Наши реки» в Белгородской области очистили 36 водоёмов

В Белгородской области по программе «Наши реки» очистили 36 водоёмов. На десяти объектах работы продолжаются. Из воды уже достали более 150 тыс. кубометров грунта. Площадь акватории, расчищенной от водной растительности, составила 288 тыс. кв. м. Качество работ оценивают сами белгородцы в ходе общественной приёмки.
В 2022 году планируется очистить 72 водоёма в регионе. Расчистку семи водных объектов перенесли на весну — на время таяния снега и прохождения паводка. К этому решению пришли из-за того, что в некоторых водоёмах было много ила, но мало воды. На крупных и сложных объектах с большим объёмом донных отложений очистку решили провести в два-четыре этапа.
Программа «Наши реки» рассчитана не на один год, отметили в областном правительстве. На её реализацию направили около 1 млрд рублей.