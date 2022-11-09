Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Российские войска отводят из Херсона к левому берегу Днепра

Вчера, 16:26
Фото: https://t.me/rian_ru
Министр обороны отметил, что жизнь и здоровье военнослужащих РФ приоритетны.
Сюжет
СВО

Сегодня, 9 ноября, командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин выступил перед министром обороны с докладом по Херсону. По словам Суровикина, Херсон и прилегающие к нему населённые пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Уже порядка 115 тысяч жителей покинули район боевых действий.

Министр обороны Сергей Шойгу, выслушав доклад, поручил вывести российские войска из Херсона и организовать оборону по левому берегу реки Днепр.

Жизнь и здоровье военнослужащих РФ всегда являются приоритетом.
Сергей Шойгу, министр обороны России
Читайте также:
Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в РоссииШойгу: Освобождение ЛНР близится к завершениюБелгородский полицейский получил осколочные ранения во время командировки в ХерсонСотрудникам белгородских детсадов предлагают поработать в ЛДНР, Херсоне и Запорожье
#Александра Склярова#Военные#СВО#Россия#Херсон#Российские войска#Видео
Подпишитесь
В ТК «Кит» прокомментировали скандал с якобы разворованной посылкой для военных
Вчера, 18:48
Мобилизованным белгородцам раздадут непромокаемые конверты для связи с семьёй
Сегодня, 08:12
На выезд из Белгородской области записались порядка 2 000 человек
Вчера, 20:35
Граждан Таджикистана, убивших 11 военнослужащих под Белгородом, не награждали орденом
Вчера, 23:11
Бомбоубежища Белгородской области: куда бежать при обстреле
Вчера, 09:02
Вячеслав Гладков объяснил, каким белгородским школьникам выдают сухпайки
Вчера, 21:54