Российские войска отводят из Херсона к левому берегу Днепра

Сегодня, 9 ноября, командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин выступил перед министром обороны с докладом по Херсону. По словам Суровикина, Херсон и прилегающие к нему населённые пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Уже порядка 115 тысяч жителей покинули район боевых действий.
Министр обороны Сергей Шойгу, выслушав доклад, поручил вывести российские войска из Херсона и организовать оборону по левому берегу реки Днепр.
Жизнь и здоровье военнослужащих РФ всегда являются приоритетом.
Сергей Шойгу, министр обороны России