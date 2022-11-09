Российские войска отводят из Херсона к левому берегу Днепра

Сегодня, 9 ноября, командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин выступил перед министром обороны с докладом по Херсону. По словам Суровикина, Херсон и прилегающие к нему населённые пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Уже порядка 115 тысяч жителей покинули район боевых действий.