Белгородский полицейский получил осколочные ранения во время командировки в Херсон

Денис Сорочинский был в служебной командировке в Херсонской области. Там подполковник полиции выполнял задачи по пресечению деятельности диверсантов, раскрытию тяжких преступлений. Во время одного из дежурств белгородец пострадал — у него были множественные осколочные ранения.