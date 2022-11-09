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Белгородский полицейский получил осколочные ранения во время командировки в Херсон

Вчера, 12:00
Фото: пресс-служба МВД РФ
Подполковник Денис Сорочинский был ранен во время командировки в Херсонской области. Сейчас его лечат в Главном клиническом госпитале МВД России. 9 ноября белгородца наградил глава федерального ведомства Владимир Колокольцев, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
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СВО

Денис Сорочинский был в служебной командировке в Херсонской области. Там подполковник полиции выполнял задачи по пресечению деятельности диверсантов, раскрытию тяжких преступлений. Во время одного из дежурств белгородец пострадал — у него были множественные осколочные ранения.

Сейчас полицейский проходит лечение в Главном клиническом госпитале МВД России. Здесь же 9 ноября глава федерального ведомства Владимир Колокольцев наградил белгородца медалью «За заслуги в службе в особых условиях».

Фото: пресс-служба МВД РФ

Министр внутренних дел наградил ещё троих полицейских из разных регионов. Колокольцев также поздравил их с наступающим профессиональным праздником.

Напомним, что глава федерального министерства в июне посетил Белгородскую область. Владимир Колокольцев проверил работу сводных отрядов полиции.

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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Херсонская область#Владимир колокольцев#Медаль#Награждение#Полицейский
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