Белгородский полицейский получил осколочные ранения во время командировки в Херсон

Денис Сорочинский был в служебной командировке в Херсонской области. Там подполковник полиции выполнял задачи по пресечению деятельности диверсантов, раскрытию тяжких преступлений. Во время одного из дежурств белгородец пострадал — у него были множественные осколочные ранения.
Сейчас полицейский проходит лечение в Главном клиническом госпитале МВД России. Здесь же 9 ноября глава федерального ведомства Владимир Колокольцев наградил белгородца медалью «За заслуги в службе в особых условиях».
Министр внутренних дел наградил ещё троих полицейских из разных регионов. Колокольцев также поздравил их с наступающим профессиональным праздником.
Напомним, что глава федерального министерства в июне посетил Белгородскую область. Владимир Колокольцев проверил работу сводных отрядов полиции.