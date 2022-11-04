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ВК «Белогорье» обыграл кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:1

Вчера, 09:36
Фото: ВК «Белогорье»
Встреча прошла 3 ноября в Москве в рамках полуфинального турнира Кубка России среди команд группы «А», рассказали в пресс-службе волейбольного клуба «Белогорье».

Все четыре партии обе команды играли на равных, догоняя друг друга. «Кузбасс» боролся, мало чем уступая сопернику, но никак не мог догнать волейболистов «Белогорья».

В итоге белгородцы выиграли три партии из четырёх, уступив сопернику лишь во второй партии со счётом 25:27. Но и счёт остальных трёх партий показывает, что бились команды практически на равных.

Итоговый счёт игры: Белогорье (Белгород) — Кузбасс (Кемерово) 3:1 (25:22, 25:27, 31:29, 25:20).

Фото: ВК «Белогорье»

Комментируя результаты, главный тренер «Кузбасса» Алексей Бабешин сказал, что им уже не первую игру не хватает либеро, и передал пламенный привет Алексею Обмочаеву.

А старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев отметил игру Аль Хачдади и хорошую защиту белгородской команды в четвёртой партии.  

Где-то своё взяли блоком, где-то ошибалась команда «Кузбасса». В четвёртой партии начали играть с головой. Тяжёлые мячи отыгрывали от блока, поднимали в защите, получалась повторная атака, т. е. игра идёт не на раз-два-три, а на четыре-пять, когда есть какое-то продолжение.
Сергей Брусенцев
Фото: ВК «Белогорье»

В «Белогорье» Мохамед Аль Хачдади набрал 31 очко, Павел Тетюхин — 17, Сергей Червяков — 13. У «Кузбасса» главным бомбардиром стал Кирилл Клец — 25 очков, Роман Пакшин заработал 16 очков.

4 ноября «Белогорье» встретится с московским «Динамо». Матч начнётся в 19:00. Победитель этой встречи с высокой долей вероятности выйдет в «Финал четырёх»

Напомним, все матчи «Белогорья», запланированные на 2022 год, перенесли из Белгорода из-за неспокойной оперативной обстановки. Все встречи пройдут на гостевых площадках.

Фото: ВК «Белогорье»
#Алина Харина#Спорт#Москва#Вк белогорье#Волейбол
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