Матчи ВК «Белогорье» в 2022 году вместо домашних будут гостевыми. Ближайший матч пройдёт 12 ноября в Новосибирске. Белгородцы сыграют против «Локомотива». На 26 ноября назначена игра в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Также матчи пройдут в Минске, Кемерово и Нижнем Новгороде.