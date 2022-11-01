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Матчи «Белогорья» в 2022 году перенесли из Белгорода

Вчера, 14:06
Фото: группа ВК "Белогорье" в ВК
Волейболисты будут ездить в другие регионы. Клуб должен отыграть ещё пять матчей, сообщает пресс-служба «Белогорья».

Матчи ВК «Белогорье» в 2022 году вместо домашних будут гостевыми. Ближайший матч пройдёт 12 ноября в Новосибирске. Белгородцы сыграют против «Локомотива». На 26 ноября назначена игра в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Также матчи пройдут в Минске, Кемерово и Нижнем Новгороде.

Решение об изменении формата игр приняли на заседании исполкома Всероссийской федерации волейбола. Гостевые матчи 2023 года с этими же соперниками для «львов», напротив, станут домашними.

С 19 октября в Белгородской области и во всех приграничных с Украиной регионах России введён средний уровень реагирования. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Ранее президент объявил военное положение в присоединённых к РФ территориях.

 

ВК «Белогорье» одержал вторую домашнюю победу
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