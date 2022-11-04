В Белгороде установят праздничные баннеры и флагштоки за 2,3 млн рублей

На госзакупках появилась заявка от МБУ «Белгорблагоустройство» на оказание услуг по изготовлению и монтажу праздничного оформления в Белгороде.
Так, исполнитель должен изготовить и совершить монтаж: флаговой композиции, флагштока, ограждения и разных баннеров. Также среди задач подрядчика прописан ремонт арт-объекта, какого – неизвестно.
Украсить город необходимо до конца 2022 года. Потратят на это 2 311 650 рублей.
Сейчас закупка находится на этапе подачи заявок. Принимаются заявки до 10 ноября.
К дате заключения контракта исполнитель уже должен подготовить макеты изделий, потому что согласовываются они в течение шести часов с момента оформления сделки.