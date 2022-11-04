Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде установят праздничные баннеры и флагштоки за 2,3 млн рублей

Вчера, 19:44
Фото: Bel.ru
Контракт на украшение города появился на сайте госзакупок. Исполнить его должны до конца года.

На госзакупках появилась заявка от МБУ «Белгорблагоустройство» на оказание услуг по изготовлению и монтажу праздничного оформления в Белгороде.

Так, исполнитель должен изготовить и совершить монтаж: флаговой композиции, флагштока, ограждения и разных баннеров. Также среди задач подрядчика прописан ремонт арт-объекта, какого – неизвестно.

Украсить город необходимо до конца 2022 года. Потратят на это 2 311 650 рублей.

Сейчас закупка находится на этапе подачи заявок. Принимаются заявки до 10 ноября.

К дате заключения контракта исполнитель уже должен подготовить макеты изделий, потому что согласовываются они в течение шести часов с момента оформления сделки.

Опрос: как белгородцы хотят праздновать Новый год?
Узнать подробнее
#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород#Украшения#Подготовка к зиме#Нвоый год
Подпишитесь
В аварии с участием автобуса Рязань–Старый Оскол пострадали белгородцы
Сегодня, 08:46
В Белгороде уволился мэр, а область обстреляли восемь раз: итоги недели
Вчера, 15:27
На месте разрушенного обстрелом квартала в Белгороде построят детский сад
Вчера, 13:30
В пострадавшем от снаряда доме на Губкина восстанавливают 21 квартиру
Вчера, 20:44
Белгородцы рассказали, как планируют встретить Новый год
Сегодня, 10:38
Больше тысячи белгородцев призовут на срочную службу осенью 2022 года
Вчера, 14:34