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В четырёх районах Белгородской области отстают с вводом жилья для детей-сирот

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI
Проблемы имеются в Валуйском и Шебекинском горокругах, Волоконовском и Красногвардейском районах.

Четыре района Белгородской области отстают в обеспечении жильём детей сирот. Его не хватает в Валуйском и Шебекинском горокругах, Волоконовском и Красногвардейском районах.

Фото: правительство Белгородской области


В планах на 2022 год – построить или приобрести 314 домов для детей сирот. По состоянию на 24 октября их сдали всего 77. В Валуйском горокруге их должно быть восемь. В течение года неоднократно менялся способ приобретения квартир. Пять квартир должны приобрести на вторичном рынке. Контрактов при этом нет – их даже не объявляли.

В Волоконовском районе в плане семь квартир. В Красногвардейском районе должны приобрести шесть. Подобраны всего две. В Шебекинском городском округе должны купить 29 квартир.  

Лучше всех ситуация с обеспечением детей-сирот жильём обстоит в Прохоровском, Ивнянском и Белгородском районах – они уже завершили соответствующую программу на этот год.

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Дети-сироты#Дома для детей-сирот#Наталья Корявых
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