В четырёх районах Белгородской области отстают с вводом жилья для детей-сирот

Четыре района Белгородской области отстают в обеспечении жильём детей сирот. Его не хватает в Валуйском и Шебекинском горокругах, Волоконовском и Красногвардейском районах.
В планах на 2022 год – построить или приобрести 314 домов для детей сирот. По состоянию на 24 октября их сдали всего 77. В Валуйском горокруге их должно быть восемь. В течение года неоднократно менялся способ приобретения квартир. Пять квартир должны приобрести на вторичном рынке. Контрактов при этом нет – их даже не объявляли.
В Волоконовском районе в плане семь квартир. В Красногвардейском районе должны приобрести шесть. Подобраны всего две. В Шебекинском городском округе должны купить 29 квартир.
Лучше всех ситуация с обеспечением детей-сирот жильём обстоит в Прохоровском, Ивнянском и Белгородском районах – они уже завершили соответствующую программу на этот год.