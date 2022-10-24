В четырёх районах Белгородской области отстают с вводом жилья для детей-сирот

В планах на 2022 год – построить или приобрести 314 домов для детей сирот. По состоянию на 24 октября их сдали всего 77. В Валуйском горокруге их должно быть восемь. В течение года неоднократно менялся способ приобретения квартир. Пять квартир должны приобрести на вторичном рынке. Контрактов при этом нет – их даже не объявляли.