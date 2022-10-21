В Белгородском районе развивается уникальный социальный проект для детей-сирот

К концу года будут сданы девять домов на 36 квартир. Застройщиком ЖБК-1 за шесть лет строительства в поселке введено в эксплуатацию более ста квартир.
Строительство по улице Новоселов ведется в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района». Все квартиры сдаются «под ключ» и укомплектованы набором мебели, разработанной специалистами ЖБК-1 специально для этого проекта. Уже в ближайшем будущем ребята получат ключи от собственного жилья.
Качественное строительство домов и заселение ребят — это полдела. Перед социальными службами Белгородского района стояла задача помочь выпускникам детских домов, получившим жилье, поскорее адаптироваться и стать самостоятельными. Для этого был закреплен наставник — специалист по работе с семьей. В его задачи входит постинтернатное сопровождение молодых людей, адаптация детей-сирот в обществе, помощь в бытовых вопросах, а также моральная поддержка. Наставник находится с ребятами в постоянном контакте. Сейчас он сопровождает порядка 100 семей.
Заместитель главы администрации Белгородского района — руководитель комитета социальной политики Евгений Попов:
«Этим детям не хватает близкого человека, к которому можно прийти, поговорить, попросить помощи. Было принято решение инициировать социальный проект для того, чтобы помочь им, научить, сопроводить. Мы видим, что сегодня подобранный нами специалист справляется со своими задачами: дети потянулись к нему, доверяют, хотят с ним общаться. Значит, мы все делаем правильно».
Благодаря ответственному подходу строителей к реализации своих социальных обязательств и вниманию администрации Белгородского района, больше сотни семей получают не только современное жилье, но и искреннее участие в их жизни, грамотную социальную адаптацию, правильные жизненные ориентиры.