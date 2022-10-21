В Белгородском районе развивается уникальный социальный проект для детей-сирот

Качественное строительство домов и заселение ребят — это полдела. Перед социальными службами Белгородского района стояла задача помочь выпускникам детских домов, получившим жилье, поскорее адаптироваться и стать самостоятельными. Для этого был закреплен наставник — специалист по работе с семьей. В его задачи входит постинтернатное сопровождение молодых людей, адаптация детей-сирот в обществе, помощь в бытовых вопросах, а также моральная поддержка. Наставник находится с ребятами в постоянном контакте. Сейчас он сопровождает порядка 100 семей.