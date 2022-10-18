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Как получить загранпаспорт в другой стране

Вчера, 12:46
Фото: 1MI
В ряде ситуаций может потребоваться оформление загранпаспорта за границей. Это может произойти, если документ утерян, украден или испорчен. Как оформить новый — в материале «Бел.Ру».

Во время путешествий или длительного пребывания за границей у граждан РФ может возникнуть необходимость оформления нового документа. Это может произойти, например, если паспорт украли, он испортился или закончился срок действия. В каких случаях необходимо получить новый паспорт, а в каких ограничиться специальным документом для выезда?

Правила выдачи загранпаспортов

С мая 2021 года МВД изменило правила и порядок выдачи загранпаспортов. В некоторых СМИ появилась информация о том, что гражданам России, которые находятся за границей, для оформления загранпаспорта нужно обязательно возвращаться в Россию.

Но затем официальный представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что заграничный паспорт по-прежнему можно получить за границей.

Кто может выдать загранпаспорт за границей

За пределами страны полномочиями выдавать паспорт гражданам России наделены дипломатические представительства или консульские учреждения. Чтобы получить документ, нужно обратиться лично с письменным заявлением. К заявлению следует приложить свои фотографии и квитанцию об оплате консульского сбора.

Процедура получения загранпаспорта за границей

Легче оформить новый загранпаспорт тем, кто встал на консульский учёт. В этом случае срок выдачи нового документа будет меньше. Но и при отсутствии постановки на учёт сменить паспорт будет легко. Однако бывают случаи, когда дипломатические представительства отказывают заявителям, которые находятся в стране по туристической визе.

В зависимости от страны, в которой возникла необходимость поменять загранпаспорт, сроки получения документа могут отличаться. Всё зависит и от того, насколько оперативно работает дипломатическая почта. Иногда обмен документами между консульством и российским МИДом затягивается на месяцы.

Для ускорения процедуры можно заполнить электронное заявление на портале КД МИД РФ. Там же можно записаться на приём в консульское учреждение той страны, в которой находится гражданин РФ.

Если возможность электронной записи отсутствует, тогда нужно обращаться непосредственно в консульство или дипломатическое представительство по телефону.

Какие документы необходимо предоставить

Кроме заявления, которое должно быть подписано в присутствии консула или дипломатического представителя, потребуются следующие документы:

  • фото (от одного до трёх экземпляров);
  • оригинал и копия загранпаспорта (приложить необходимо даже просроченный документ);
  • действующий внутренний паспорт гражданина России;
  • документ, подтверждающий оплату консульского сбора.

Список может быть дополнен в зависимости от обстоятельств, по которым происходит получение нового паспорта. Например, если гражданин РФ сменил фамилию в связи со вступлением в брак, то необходимо предоставить свидетельство о браке.

Получить готовый паспорт можно как лично, так и по почте. Указать способ получения нужно в заявлении.

По общему регламенту личность должны идентифицировать по предъявленному внутреннему паспорту гражданина РФ, а в случае его отсутствия необходимо будет пройти процедуру проверки личности и российского гражданства.

Если паспорт утерян

Если документ был утерян незадолго до обратного вылета, для начала необходимо прийти в полицию с заявлением об утере или краже. С документом, который выдаст правоохранительный орган, следует отправиться в ближайшее консульство РФ.

На основании заявления в консульстве выдадут справку, которая позволит выехать домой.

Если до даты отъезда ещё далеко, можно пройти через всю процедуру и получить загранпаспорт за границей.

 

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