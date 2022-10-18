Как получить загранпаспорт в другой стране

Во время путешествий или длительного пребывания за границей у граждан РФ может возникнуть необходимость оформления нового документа. Это может произойти, например, если паспорт украли, он испортился или закончился срок действия. В каких случаях необходимо получить новый паспорт, а в каких ограничиться специальным документом для выезда?
С мая 2021 года МВД изменило правила и порядок выдачи загранпаспортов. В некоторых СМИ появилась информация о том, что гражданам России, которые находятся за границей, для оформления загранпаспорта нужно обязательно возвращаться в Россию.
Но затем официальный представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что заграничный паспорт по-прежнему можно получить за границей.
За пределами страны полномочиями выдавать паспорт гражданам России наделены дипломатические представительства или консульские учреждения. Чтобы получить документ, нужно обратиться лично с письменным заявлением. К заявлению следует приложить свои фотографии и квитанцию об оплате консульского сбора.
Легче оформить новый загранпаспорт тем, кто встал на консульский учёт. В этом случае срок выдачи нового документа будет меньше. Но и при отсутствии постановки на учёт сменить паспорт будет легко. Однако бывают случаи, когда дипломатические представительства отказывают заявителям, которые находятся в стране по туристической визе.
В зависимости от страны, в которой возникла необходимость поменять загранпаспорт, сроки получения документа могут отличаться. Всё зависит и от того, насколько оперативно работает дипломатическая почта. Иногда обмен документами между консульством и российским МИДом затягивается на месяцы.
Для ускорения процедуры можно заполнить электронное заявление на портале КД МИД РФ. Там же можно записаться на приём в консульское учреждение той страны, в которой находится гражданин РФ.
Если возможность электронной записи отсутствует, тогда нужно обращаться непосредственно в консульство или дипломатическое представительство по телефону.
Кроме заявления, которое должно быть подписано в присутствии консула или дипломатического представителя, потребуются следующие документы:
Список может быть дополнен в зависимости от обстоятельств, по которым происходит получение нового паспорта. Например, если гражданин РФ сменил фамилию в связи со вступлением в брак, то необходимо предоставить свидетельство о браке.
Получить готовый паспорт можно как лично, так и по почте. Указать способ получения нужно в заявлении.
По общему регламенту личность должны идентифицировать по предъявленному внутреннему паспорту гражданина РФ, а в случае его отсутствия необходимо будет пройти процедуру проверки личности и российского гражданства.
Если документ был утерян незадолго до обратного вылета, для начала необходимо прийти в полицию с заявлением об утере или краже. С документом, который выдаст правоохранительный орган, следует отправиться в ближайшее консульство РФ.
На основании заявления в консульстве выдадут справку, которая позволит выехать домой.
Если до даты отъезда ещё далеко, можно пройти через всю процедуру и получить загранпаспорт за границей.