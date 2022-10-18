Как получить загранпаспорт в другой стране

Легче оформить новый загранпаспорт тем, кто встал на консульский учёт. В этом случае срок выдачи нового документа будет меньше. Но и при отсутствии постановки на учёт сменить паспорт будет легко. Однако бывают случаи, когда дипломатические представительства отказывают заявителям, которые находятся в стране по туристической визе.