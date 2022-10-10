В центре Киева прогремела серия взрывов

Как пишет издание, взрывов было не менее трёх. Одна из ракет упала на офис СБУ на улице Владимирской. Рядом располагается офис президента Украины Владимира Зеленского. Данные о погибших и пострадавших пока не уточнялись. В местных СМИ утверждают, что в результате взрыва горят машины гражданских.