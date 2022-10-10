В центре Киева прогремела серия взрывов

В Шевченковском районе Киева прогремела серия взрывов, рассказал мэр Виталий Кличко. В городе и его окрестностях работает система противовоздушной обороны.
Как пишет издание, взрывов было не менее трёх. Одна из ракет упала на офис СБУ на улице Владимирской. Рядом располагается офис президента Украины Владимира Зеленского. Данные о погибших и пострадавших пока не уточнялись. В местных СМИ утверждают, что в результате взрыва горят машины гражданских.
Тем временем белгородцы услышали звуки взрывов. В оперативном штабе уточнили, что ведётся уничтожение боеприпасов на полигоне.