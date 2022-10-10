Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В центре Киева прогремела серия взрывов

Вчера, 10:49
В столице Украины и ближайших окрестностях работает система ПВО, пишут «Новые известия».

В Шевченковском районе Киева прогремела серия взрывов, рассказал мэр Виталий Кличко. В городе и его окрестностях работает система противовоздушной обороны.

Как пишет издание, взрывов было не менее трёх. Одна из ракет упала на офис СБУ на улице Владимирской. Рядом располагается офис президента Украины Владимира Зеленского. Данные о погибших и пострадавших пока не уточнялись. В местных СМИ утверждают, что в результате взрыва горят машины гражданских.

Тем временем белгородцы услышали звуки взрывов. В оперативном штабе уточнили, что ведётся уничтожение боеприпасов на полигоне.

 

Читайте также:
Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам
#Операция на Украине#Киев#Взрывы в Киеве#Наталья Корявых
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11