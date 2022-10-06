Собственник сетей ответит в суде за перебои в подаче воды под Белгородом

«У меня нет палки, с которой я бы мог прийти к такому нехорошему человеку. Прошу прощения, но по-другому я назвать не могу. В Дубовской Заставе постоянные перебои с водой. Сейчас этим занимается глава района. Будет через суд добиваться справедливости. Владельцу необходимо заниматься в соответствии с законом этой деятельностью, или будем его наказывать в рамках действующего законодательства», — прокомментировал Вячеслав Гладков.