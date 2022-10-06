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Собственник сетей ответит в суде за перебои в подаче воды под Белгородом

6 октября 09:52
Фото: 1MI
Соответствующая проблема наблюдается в микрорайоне Дубовская Застава.

Во время эфира «10 вопросов губернатору» Гладкову пожаловались на проблемы с подачей воды и её качество в микрорайон Дубовская Застава. По словам местной жительницы, собственник сетей без предупреждения отключает воду во всём микрорайоне.

У меня двое маленьких детей, сейчас они болеют, нам нужна вода. Есть коллективные письма с подписями жителей, но проблемы не решаются.
Белгородка

Гладков сообщил, что этой ситуацией уже занимается глава района Владимир Перцев. Решать проблему с водой в микрорайоне будут через суд.

«У меня нет палки, с которой я бы мог прийти к такому нехорошему человеку. Прошу прощения, но по-другому я назвать не могу. В Дубовской Заставе постоянные перебои с водой. Сейчас этим занимается глава района. Будет через суд добиваться справедливости. Владельцу необходимо заниматься в соответствии с законом этой деятельностью, или будем его наказывать в рамках действующего законодательства», — прокомментировал Вячеслав Гладков.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Вода#Суд
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