«Росгосстрах» продлил акцию, предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

«„Росгосстрах» постоянно усовершенствует страховые программы по имущественным рискам, — говорит руководитель Блока розничных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — И наши классические программы страхования, и полисы-„конструкторы» позволяют более точно выбрать страховую сумму, набор рисков и пакет сервисных услуг, которые могут понадобиться домовладельцу. Например, опция «Помощь по дому» дает возможность вызвать во время действия договора слесаря, сантехника или электрика, причем воспользоваться их услугами страхователь может и без наступления страхового случая. Также теперь включена в покрытие юридическая помощь по гражданским и административным делам. Важной опцией, которую может выбрать клиент, является оплата гостиницы для временного проживания после страхового случая. А обладателям пакета «Премиум» доступны и услуги «Телемедицины» — возможность оперативно получить консультации врача в условиях продолжающейся пандемии очень важна».