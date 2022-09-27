Менеджеры «Росгосстраха» и «Росгосстрах Жизни» — в числе лучших управленцев России

Ассоциация менеджеров России и газета «Коммерсантъ» представили ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и по функциональным направлениям, по мнению представителей профессионального сообщества.