У белгородского «ТехСапфира» сменилась структура владения. Марина Овсепян, имеющая гражданство Армении, передала часть доли в УК. Теперь она владеет всего 0,13%.
99,87% доли в уставном капитале теперь принадлежит Мартику Овсепяну. Структура сменилась 30 сентября.
Компания «ТехСапфир» зарегистрирована в 2001 году в Северном. Выручка от продажи в 2021 году превысила 223 млн рублей. Чистая прибыль при этом составила почти 37,4 млн рублей.
Инженерно-производственная компания в основном занимается выращиванием кристаллов из синтетического сапфира, изготовлением оптических элементов. Также компания производит оборудование для выращивания кристалла сапфира и на основе собственных разработок.