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У белгородского «ТехСапфира» сменилась структура владения

2 октября 16:35
Фото: 1MI
Марина Овсепян передала часть доли в компании. Теперь она владеет всего 0,13% доли в УК, следует из данных СПАРК.

У белгородского «ТехСапфира» сменилась структура владения. Марина Овсепян, имеющая гражданство Армении, передала часть доли в УК. Теперь она владеет всего 0,13%.

99,87% доли в уставном капитале теперь принадлежит Мартику Овсепяну. Структура сменилась 30 сентября.

Компания «ТехСапфир» зарегистрирована в 2001 году в Северном. Выручка от продажи в 2021 году превысила 223 млн рублей. Чистая прибыль при этом составила почти 37,4 млн рублей.

Инженерно-производственная компания в основном занимается выращиванием кристаллов из синтетического сапфира, изготовлением оптических элементов. Также компания производит оборудование для выращивания кристалла сапфира и на основе собственных разработок.

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#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Техсапфир#Смена владельцев#Наталья Корявых
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