Белгородка хотела поддержки от друга и соврала об изнасиловании

19-летняя жительница Валуек написала заявление в полицию об изнасиловании, которого на самом деле не было. Девушка придумала историю, чтобы её поддержал друг, с которым она находилась в ссоре.
23 сентября в полицию обратилась тётя девушки. Правоохранители установили личность пострадавшей. Впоследствии девушка написала заявление. При этом её заранее предупредили об ответственности за ложный донос.
Белгородка показала место, в котором якобы всё произошло, и где находились «злоумышленники». Следователи проверили камеры наблюдения и выяснили, что история ложная. Также никаких травм у девушки не обнаружили. Против неё возбудили уголовное дело.