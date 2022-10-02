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Белгородка хотела поддержки от друга и соврала об изнасиловании

2 октября 16:31
Фото: 1MI
Девушка написала заявление в полицию. Вскоре выяснилось, что никакого насилия не было, сообщили в региональном СК.

19-летняя жительница Валуек написала заявление в полицию об изнасиловании, которого на самом деле не было. Девушка придумала историю, чтобы её поддержал друг, с которым она находилась в ссоре.

23 сентября в полицию обратилась тётя девушки. Правоохранители установили личность пострадавшей. Впоследствии девушка написала заявление. При этом её заранее предупредили об ответственности за ложный донос.

Белгородка показала место, в котором якобы всё произошло, и где находились «злоумышленники». Следователи проверили камеры наблюдения и выяснили, что история ложная. Также никаких травм у девушки не обнаружили. Против неё возбудили уголовное дело.

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#Происшествия#Изнасилование#Ложный донос#Наталья Корявых
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