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Ложный донос

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2023
Белгородец наврал полиции о краже денег, чтобы не отдавать их жене
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли обман губкинца и возбудили в отношении него уголовное дело. За ложный донос о краже 500 тыс. рублей мужчина может на два года отправиться в тюрьму.
26 октября 2023, 05:02
2022
Белгородка придумала изнасилование, чтобы помириться с парнем
2 декабря 2022, 08:04
Белгородец придумал угон своей машины, чтобы не платить штраф
3 октября 2022, 08:48
Белгородка хотела поддержки от друга и соврала об изнасиловании
Девушка написала заявление в полицию. Вскоре выяснилось, что никакого насилия не было, сообщили в региональном СК.
2 октября 2022, 16:31
В Старом Осколе студент проиграл на ставках 140 тыс. рублей, но обвинил «грабителей»
30 сентября 2022, 07:45
Белгородца спасли от крупного штрафа или тюрьмы документы об уходе на СВО
Мужчина заявил правоохранителям, что у него якобы похитили имущество. За это ему грозил тюремный срок.
20 сентября 2022, 12:50
Белгородец въехал на машине в забор и придумал угон
Мужчина сел за руль пьяным и врезался в забор. Он хотел избежать ответственности и рассказал правоохранителям, что его машину якобы угнали, сообщает региональная прокуратура.
11 июля 2022, 07:12

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