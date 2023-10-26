Белгородец наврал полиции о краже денег, чтобы не отдавать их жене

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли обман губкинца и возбудили в отношении него уголовное дело. За ложный донос о краже 500 тыс. рублей мужчина может на два года отправиться в тюрьму.