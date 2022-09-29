В Белгороде продолжат благоустраивать Пушкинскую аллею ещё за 17 млн рублей

Согласно техническому заданию, от подрядчика требуется сделать ремонт и благоустройство самого сквера, устроить беговые дорожки, отремонтировать проезд, установить малые архитектурные формы. По контракту исполнитель должен приступить к работам 1 апреля 2023 года, а завершить их к 30 апреля.