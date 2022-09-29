В Белгороде продолжат благоустраивать Пушкинскую аллею ещё за 17 млн рублей

В Белгороде продолжат благоустраивать Пушкинскую аллею на проспекте Ватутина. Начнётся третий этап работ. На эти цели потратят более 17,2 млн рублей. Заявки можно подать до 4 октября.
Согласно техническому заданию, от подрядчика требуется сделать ремонт и благоустройство самого сквера, устроить беговые дорожки, отремонтировать проезд, установить малые архитектурные формы. По контракту исполнитель должен приступить к работам 1 апреля 2023 года, а завершить их к 30 апреля.
Заказчиком выступает управление капитального строительства администрации Белгорода. Также уточняется, что всего на ремонт сквера потратят почти 53,9 млн рублей, в том числе 17,2 млн рублей в 2023 году.
Ранее сообщалось, что на Пушкинской аллее вырубили 64 дерева. Их признали аварийными и пообещали высадить 49 новых. На спил насаждений жаловались горожане.