Ураганный рост урана в воде? К чему приведёт отбор гипса из отстойника в Белгороде

Но поскольку бюджет недополучил «водочные» деньги, да ещё и в крупном размере и без предварительной «подготовки», кампанию свернули. Сырьём для производства этилового спирта служила патока или меласса — отход (остаток) от производства сахара из свёклы. По одной из исторических версий на основе инициативы специалистов завода руководство вышло с предложением в высокие отраслевые инстанции организовать на базе спиртзавода производство лимонной кислоты, используя то же сырье. Так же была поставлена задача разработать технологию производства лимонной кислоты, которой не было. В итоге создали новое предприятие, которое обеспечило работой 450-470 человек.