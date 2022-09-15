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Posted 15 сентября 2022, 06:00

Published 15 сентября 2022, 06:00

Modified 2 октября, 14:30

Updated 2 октября, 14:30

Росприроднадзор не смог обжаловать отказ в иске к «Цитробелу» на 3,7 млрд рублей

15 сентября 2022, 06:00
Сюжет
Суд
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу природоохранного ведомства. Росприроднадзор судится с владельцами завода лимонной кислоты в Белгороде с 2017 года.

Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Белгородской области по иску ведомства к «Цитробелу». Решение белгородского суда Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Напомним, что в 2017 году Росприроднадзор требовал взыскать с ООО «Цитробел» и АО БЗЛК «Цитробел» 3,7 млн рублей за ущерб, причинённый почвам как объекту окружающей среды. Ведомство указывало, что «Цитробел» бесконтрольно сбрасывал, а АО БЗЛК «Цитробел» принимало на почву десятки тысяч тонн производственных отходов.

Судебное разбирательство длилось пять лет. Закончилось всё тем, что эксперты не нашли признаков деградации и нанесения вреда почве из-за отсутствия почвенной поверхности в отстойниках завода. Ещё одна проверка показала, что изменений окружающей среды не произошло.

#Экономика#Цитробел#Экология#Суд#Новости Белгорода#Эксклюзив#Жалоба#Почва#Белгород#Иск
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