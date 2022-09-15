Росприроднадзор не смог обжаловать отказ в иске к «Цитробелу» на 3,7 млрд рублей

Напомним, что в 2017 году Росприроднадзор требовал взыскать с ООО «Цитробел» и АО БЗЛК «Цитробел» 3,7 млн рублей за ущерб, причинённый почвам как объекту окружающей среды. Ведомство указывало, что «Цитробел» бесконтрольно сбрасывал, а АО БЗЛК «Цитробел» принимало на почву десятки тысяч тонн производственных отходов.