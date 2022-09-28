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Депутаты поддержали установку мемориальной доски в память о погибшем в СВО белгородце

28 сентября 07:28
Фото: Bel.ru
Вопрос об увековечивании памяти подняли 27 сентября во время 52-й сессии горсовета. Доска на фасаде дома в Белгороде висит с июня.

В марте текущего года во время выполнения специального задания в ходе спецоперации на Украине был смертельно ранен белгородец Владислав Жаворонков. 21-летний парень в 2020 году окончил Белгородский правоохранительный колледж им. В. В. Бурцева. После окончания обучения был назначен на воинскую должность разведчика.

Указом президента РФ 7 апреля 2022 года Жаворонков был награждён орденом Мужества посмертно.

Фото: Bel.ru

24 июня на фасаде дома по переулку Макаренко, 2, в котором проживал молодой человек, установили памятную доску без принятия решения белгородским горсоветом, тем самым нарушив действующее законодательство.

27 сентября во время сессии горсовета депутаты приняли решение увековечить память белгородца и признать место установки мемориальной доски. Расходы на содержание и ремонт таблички возложили на городской бюджет.

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