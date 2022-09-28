Депутаты поддержали установку мемориальной доски в память о погибшем в СВО белгородце

В марте текущего года во время выполнения специального задания в ходе спецоперации на Украине был смертельно ранен белгородец Владислав Жаворонков. 21-летний парень в 2020 году окончил Белгородский правоохранительный колледж им. В. В. Бурцева. После окончания обучения был назначен на воинскую должность разведчика.
Указом президента РФ 7 апреля 2022 года Жаворонков был награждён орденом Мужества посмертно.
24 июня на фасаде дома по переулку Макаренко, 2, в котором проживал молодой человек, установили памятную доску без принятия решения белгородским горсоветом, тем самым нарушив действующее законодательство.
27 сентября во время сессии горсовета депутаты приняли решение увековечить память белгородца и признать место установки мемориальной доски. Расходы на содержание и ремонт таблички возложили на городской бюджет.