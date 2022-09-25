Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Старом Осколе перед военторгом выстроилась большая очередь

25 сентября 11:05
Фото: телеграм-канал "ОК! Старый Оскол"
Белгородцы хотят купить экипировку. Фото очереди появилось в телеграм-канале «ОК! Старый Оскол».

В Старом Осколе перед военторгом в торговом центре образовалась большая очередь. Судя по фото, в ней стоят десятки мужчин. Вероятно, это мобилизованные жители Белгородской области.

В телеграм-канале уточнили, что спекулятивного повышения цен в магазине из-за возникшего спроса в магазине нет. Продавцы даже делают скидки военным.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что мобилизованным местным жителям не нужно самостоятельно покупать форму. Это обязанность Министерства обороны.

Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Жители области жаловались на беспорядок в её проведении. Так, мужчин долго не могли пристроить в воинскую часть для перераспределения, поэтому им пришлось ночевать в автобусах.

 

#Общество#Новости Старого Оскола#Военная мобилизация#Старый Оскол#Частичная мобилизация#Военкомат#Анастасия Федосеенко
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18