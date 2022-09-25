В Старом Осколе перед военторгом выстроилась большая очередь

В Старом Осколе перед военторгом в торговом центре образовалась большая очередь. Судя по фото, в ней стоят десятки мужчин. Вероятно, это мобилизованные жители Белгородской области.
В телеграм-канале уточнили, что спекулятивного повышения цен в магазине из-за возникшего спроса в магазине нет. Продавцы даже делают скидки военным.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что мобилизованным местным жителям не нужно самостоятельно покупать форму. Это обязанность Министерства обороны.
Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Жители области жаловались на беспорядок в её проведении. Так, мужчин долго не могли пристроить в воинскую часть для перераспределения, поэтому им пришлось ночевать в автобусах.