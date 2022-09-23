Белгородцы пожаловались губернатору на беспорядок в мероприятиях по мобилизации

По словам жителей региона, мобилизованных парней перемещали из одной части в другую из-за невозможности разместить, всё это время им пришлось спать в автобусе. Вячеслав Гладков заявил, что знает о ситуации, что о мужчинах уже по возможности позаботились и что такого впредь повториться не должно.

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