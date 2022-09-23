Белгородцы пожаловались губернатору на беспорядок в мероприятиях по мобилизации

Жители региона утверждают, что мероприятия по частичной мобилизации в Белгородской области проходят не столь слаженно.
Что за беспредел? Ребят отправили в воинскую часть. Там их негде было разместить — отправили в другую воинскую часть. Там тоже не нашли места. Ребята всё время были в автобусе, спали там же. Что это за отношение к мобилизованным? Почему ничего не было подготовлено?
вопрос белгородки на прямом эфире «10 вопросов губернатору»
Губернатор подтвердил, что такая история действительно случилась: «Я, к сожалению, сегодня ругался полдня». Гладков заявил, что ночью отправил на место руководителя Совбеза, там он разобрался в ситуации. Мужчин покормили и, как могли, постарались облегчить им ожидание.
Разобрались в причинах. Да, действительно, такая ситуация случилась. Проговорили с Минобороны. Постараемся сделать так, чтобы контролировать передвижение наших ребят, чтобы подобная ситуация больше не повторялась. Они не входят в нашу компетенцию, но это наши люди. И мы будем всё делать, чтобы облегчить им жизнь и исключить повторение таких ситуаций
Вячеслав Гладков