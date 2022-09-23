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Белгородцы пожаловались губернатору на беспорядок в мероприятиях по мобилизации

23 сентября 18:01
Фото: Bel.ru
По словам жителей региона, мобилизованных парней перемещали из одной части в другую из-за невозможности разместить, всё это время им пришлось спать в автобусе. Вячеслав Гладков заявил, что знает о ситуации, что о мужчинах уже по возможности позаботились и что такого впредь повториться не должно.

Жители региона утверждают, что мероприятия по частичной мобилизации в Белгородской области проходят не столь слаженно.

Что за беспредел? Ребят отправили в воинскую часть. Там их негде было разместить — отправили в другую воинскую часть. Там тоже не нашли места. Ребята всё время были в автобусе, спали там же. Что это за отношение к мобилизованным? Почему ничего не было подготовлено?
вопрос белгородки на прямом эфире «10 вопросов губернатору»

Губернатор подтвердил, что такая история действительно случилась: «Я, к сожалению, сегодня ругался полдня». Гладков заявил, что ночью отправил на место руководителя Совбеза, там он разобрался в ситуации. Мужчин покормили и, как могли, постарались облегчить им ожидание.

Разобрались в причинах. Да, действительно, такая ситуация случилась. Проговорили с Минобороны. Постараемся сделать так, чтобы контролировать передвижение наших ребят, чтобы подобная ситуация больше не повторялась. Они не входят в нашу компетенцию, но это наши люди. И мы будем всё делать, чтобы облегчить им жизнь и исключить повторение таких ситуаций
Вячеслав Гладков
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#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Частичная мобилизация#Автобус
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