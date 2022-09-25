Гладков навестит мобилизованных жителей Белгородской области

25 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проведёт оперативное совещание по частичной мобилизации. В заседании примут участие федеральные, региональные и муниципальные власти, отметил чиновник в соцсети.
Постараемся обсудить те вопросы, которые пока ещё остаются в повестке, которые нужно нам решить.
Вячеслав Гладков
Также губернатор намерен навестить мобилизованных жителей Белгородской области, которых перевезли в соседние регионы.
Если понадобится, постараемся максимально быстро оказать содействие и помощь от региона. Нужно помочь и нашим мужчинам и их семьям, которые, конечно же, переживают.
Вячеслав Гладков
Отметим, что чиновник получил более 600 обращений, которые касаются частичной мобилизации. Люди связываются с губернатором через приёмную, с помощью телеграм-бота, а также через службу «122».