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Гладков навестит мобилизованных жителей Белгородской области

25 сентября 07:50
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор узнает, в каких условиях находятся мобилизованные в соседних регионах. Также чиновник пообещал оказать помощь семьям военнослужащих. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

25 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проведёт оперативное совещание по частичной мобилизации. В заседании примут участие федеральные, региональные и муниципальные власти, отметил чиновник в соцсети.

Постараемся обсудить те вопросы, которые пока ещё остаются в повестке, которые нужно нам решить.
Вячеслав Гладков

Также губернатор намерен навестить мобилизованных жителей Белгородской области, которых перевезли в соседние регионы.

Если понадобится, постараемся максимально быстро оказать содействие и помощь от региона. Нужно помочь и нашим мужчинам и их семьям, которые, конечно же, переживают.
Вячеслав Гладков

Отметим, что чиновник получил более 600 обращений, которые касаются частичной мобилизации. Люди связываются с губернатором через приёмную, с помощью телеграм-бота, а также через службу «122».

#Анастасия Федосеенко#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Частичная мобилизация#Гладков#Военкомат
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