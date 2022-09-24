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В Старом Осколе ищут подростка из детского дома

24 сентября 12:21
Фото: Bel.ru
14-летний Александр Ушаков пропал днём 23 сентября, сообщили в УМВД по Старому Осколу.

В Старом Осколе пропал 14-летний Александр Ушаков. Подросток ушёл из детского дома днём 23 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид Александру 15-16 лет. Телосложение нормальное. Волосы русые, рост 175 см. Парень был одет в тёмные брюки, чёрную куртку с капюшоном, белую футболку с красно-оранжевыми вставками, на ногах — тёмные кроссовки. Всех тех, кто видел молодого человека, просят позвонить по телефонам 102, 112, 8 (4725) 44-05-85.

Напомним, юный староосколец покидает детский дом не впервые. Ранее парень пропадал в апреле.

Фото: УМВД России по Старому Осколу
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#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Пропавший#Детдом#Подросток#Наталья Корявых
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