В Старом Осколе ищут подростка из детского дома

На вид Александру 15-16 лет. Телосложение нормальное. Волосы русые, рост 175 см. Парень был одет в тёмные брюки, чёрную куртку с капюшоном, белую футболку с красно-оранжевыми вставками, на ногах — тёмные кроссовки. Всех тех, кто видел молодого человека, просят позвонить по телефонам 102, 112, 8 (4725) 44-05-85.