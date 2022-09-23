В Старом Осколе разыскивают троих пропавших без вести

В городе разыскивают 52-летнего Александра Боева. На вид мужчине 50 лет, телосложение худощавое. Из особых примет – сломанный нос. Также без вести пропал 43-летний Александр Рубцов. Он выглядит на 50 лет, телосложение среднее, лысый. На левом плече имеет татуировку в виде головы тигра.