В Старом Осколе разыскивают троих пропавших без вести

В Старом Осколе ищут троих пропавших без вести человек. Полиция просит обращаться в правоохранительные органы людей, которым что-либо известно об их местонахождении.
В городе разыскивают 52-летнего Александра Боева. На вид мужчине 50 лет, телосложение худощавое. Из особых примет – сломанный нос. Также без вести пропал 43-летний Александр Рубцов. Он выглядит на 50 лет, телосложение среднее, лысый. На левом плече имеет татуировку в виде головы тигра.
В список пропавших вошла 76-летняя Лариса Сабурова. На вид ей 75 лет, телосложение худощавое. Женщина была одета в тёмные спортивные брюки, пальто тёмного цвета, тёмные ботинки. Позвонить и сообщить информацию об этих людях можно по телефонам 8 (4725)-44-05-85, 102, 112.