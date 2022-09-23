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В Старом Осколе разыскивают троих пропавших без вести

23 сентября 13:30
Фото: Bel.ru
Полиция просит всех, кому что-либо известно, обратиться в правоохранительные органы. Информацию опубликовало региональное УМВД.

В Старом Осколе ищут троих пропавших без вести человек. Полиция просит обращаться в правоохранительные органы людей, которым что-либо известно об их местонахождении.

В городе разыскивают 52-летнего Александра Боева. На вид мужчине 50 лет, телосложение худощавое. Из особых примет – сломанный нос. Также без вести пропал 43-летний Александр Рубцов. Он выглядит на 50 лет, телосложение среднее, лысый. На левом плече имеет татуировку в виде головы тигра.

В список пропавших вошла 76-летняя Лариса Сабурова. На вид ей 75 лет, телосложение худощавое. Женщина была одета в тёмные спортивные брюки, пальто тёмного цвета, тёмные ботинки. Позвонить и сообщить информацию об этих людях можно по телефонам 8 (4725)-44-05-85, 102, 112.

троих пропавших без вести разыскивают в Старом Осколетроих пропавших без вести разыскивают в Старом Осколе
троих пропавших без вести разыскивают в Старом Осколе
Фото: УМВД по Белгородской области
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