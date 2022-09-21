В приграничье возможно введение военного положения

Депутаты Госдумы допускают возможность введения военного положения в приграничных регионах РФ. Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что не исключает соответствующее объявление в отдельных областях.
Как пишет издание со ссылкой на депутата, военное положение могут ввести в областях, подвергающихся обстрелам. Картаполов также заявил о необходимости специальных мер вооружения, в частности, ПВО.
По словам депутата, военное положение может быть схожим с режимом контртеррористической операции. Такой режим вводили в Ставрополье во время чеченских войн. При этом чиновник заявил, что всеобщей мобилизации не будет.
Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.