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Горсовет Белгорода объяснил, почему согласовывает мемориальную табличку задним числом

20 сентября 14:52
Фото: страница Вадима Радченко в соцсети
Мемориальная доска на одном из домов в Белгороде появилась ещё в июне, однако официально её установку одобрили только 20 сентября.

Белгородские депутаты поддержали решение оставить мемориальную доску в честь погибшего на Украине Владислава Жаворонкова. Примечательно, что память военнослужащего увековечили ещё в июне, но официально горсовет разрешил установить доску только 20 сентября.

Доска располагается на фасаде дома № 2 в переулке Макаренко. Как рассказал председатель горсовета Вадим Радченко, совет не давал разрешения на установку таблички. По словам депутата, военком обратился в комиссию по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий с просьбой узаконить мемориал.

Депутаты Белгорода в итоге согласились и поддержали решение. Проект рассмотрели в установленном порядке. 

 

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Горсовет Белгорода#Мемориальная табличка погибшему в СВО#Комитет#Наталья Корявых
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