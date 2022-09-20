Горсовет Белгорода объяснил, почему согласовывает мемориальную табличку задним числом

Доска располагается на фасаде дома № 2 в переулке Макаренко. Как рассказал председатель горсовета Вадим Радченко, совет не давал разрешения на установку таблички. По словам депутата, военком обратился в комиссию по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий с просьбой узаконить мемориал.