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Posted 13 сентября 2022, 11:59

Published 13 сентября 2022, 11:59

Modified 13 сентября 2022, 12:06

Updated 13 сентября 2022, 12:06

Систему check-in/check-out запустят на всех белгородских пригородных маршрутах

13 сентября 2022, 11:59
Сюжет
Новости Белгорода
Оплачивать проезд двойным прикладыванием карт придётся пассажирам Белгородской агломерации с внедрением новой маршрутной сети. О планах рассказала начальник отдела организации пассажирских перевозок ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Маргарита Боброва.

Как отметила Маргарит Боброва, до проведения новых торгов систему check-in/check-out  планируют внедрить на маршрутах № 103 и № 103н, а также на маршрутах № 115 и № 115б.

При заключении новых контрактов планируется внедрение данной системы на всех пригородных маршрутах. Сейчас приоритет отдаётся тем маршрутам, где очень много пригородных остановок. Где водителю необходимо затрачивать много времени для того, чтобы обилетить всех пассажиров.
Маргарита Боброва

В свою очередь министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко отметил, что система check-in/check-out будет внедрена для того, чтобы качественно оплачивать проезд.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Система#Проезд#Сергей евтушенко#Белгород#Сheck-in/check-out
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