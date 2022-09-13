Систему check-in/check-out запустят на всех белгородских пригородных маршрутах

Posted 13 сентября 2022, 11:59
Published 13 сентября 2022, 11:59
Modified 13 сентября 2022, 12:06
Updated 13 сентября 2022, 12:06
Как отметила Маргарит Боброва, до проведения новых торгов систему check-in/check-out планируют внедрить на маршрутах № 103 и № 103н, а также на маршрутах № 115 и № 115б.
При заключении новых контрактов планируется внедрение данной системы на всех пригородных маршрутах. Сейчас приоритет отдаётся тем маршрутам, где очень много пригородных остановок. Где водителю необходимо затрачивать много времени для того, чтобы обилетить всех пассажиров.
Маргарита Боброва
В свою очередь министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко отметил, что система check-in/check-out будет внедрена для того, чтобы качественно оплачивать проезд.