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Белгородская область составит с подшефным районом ЛНР реестр памятников

21 июля 06:35
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
На основе этого реестра в Троицком районе будут приводить в порядок памятники и мемориальные комплексы погибшим в Великой Отечественной войне воинам. Также муниципалитет начал подготовку к осени, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Губернатор Вячеслав Гладков в рамках рабочей поездки в Луганскую народную республику (ЛНР) посетил Троицкий район, который теперь является подшефным для Белгородской области.

Врио главы района Юлия Твердохлебова осмотрела с белгородским губернатором образовательные учреждения, а также медицинские организации. В Троицком районе уже начали подготовку к учебному году и отопительному сезону.

Также Белгородская область договорилась с Троицким районом ЛНР о создании единого реестра памятников и мемориальных комплексов погибшим воинам в Великой Отечественной войне.

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

Напомним, соглашение о помощи двум районам ЛНР губернатор Белгородской области подписал 19 июля. Как отметил Гладков, регион будет оказывать содействие республике без ущерба для белгородцев.

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