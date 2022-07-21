Белгородская область составит с подшефным районом ЛНР реестр памятников

На основе этого реестра в Троицком районе будут приводить в порядок памятники и мемориальные комплексы погибшим в Великой Отечественной войне воинам. Также муниципалитет начал подготовку к осени, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

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