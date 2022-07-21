Белгородская область составит с подшефным районом ЛНР реестр памятников

Губернатор Вячеслав Гладков в рамках рабочей поездки в Луганскую народную республику (ЛНР) посетил Троицкий район, который теперь является подшефным для Белгородской области.
Врио главы района Юлия Твердохлебова осмотрела с белгородским губернатором образовательные учреждения, а также медицинские организации. В Троицком районе уже начали подготовку к учебному году и отопительному сезону.
Также Белгородская область договорилась с Троицким районом ЛНР о создании единого реестра памятников и мемориальных комплексов погибшим воинам в Великой Отечественной войне.
Напомним, соглашение о помощи двум районам ЛНР губернатор Белгородской области подписал 19 июля. Как отметил Гладков, регион будет оказывать содействие республике без ущерба для белгородцев.